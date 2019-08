La desaparición de Dana Leonte cumple dos meses sin novedades sobre su paradero Agentes de la Guardia Civil rastrean Arenas. / E. CABEZAS La Guardia Civil prosigue con las tareas de búsqueda de la joven rumana sin descartar ninguna hipótesis y su hermano señala al novio EUGENIO CABEZAS Martes, 13 agosto 2019, 07:12

Sin rastro de Dana Leonte. Ayer se cumplieron dos meses desde que el novio de esta joven rumana de 31 años, Sergio Ruiz, denunciase su desaparición en Arenas, la localidad de la Axarquía, situada a diez kilómetros de Vélez-Málaga, en la que ambos convivían desde hacía dos años. Con una hija pequeña en común que tiene ya nueve meses, este joven sigue manteniendo que se trató de una fuga voluntaria, ya que ella estaría «muy agobiada» por las deudas que supuestamente tenía con un prestamista por sus negocios de hostelería.

Sin embargo, sesenta días después, todas las hipótesis continúan abiertas. No obstante, sobre la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil no han trascendido novedades, ya que los agentes del Instituto Armado están llevando con el máximo sigilo un caso que, desde el primer momento, fue calificado por los especialistas como «una desaparición inquietante». No en vano, las supuestas deudas de la joven rumana, que llevaba 14 años viviendo en España, podrían rondar los 50.000 euros, aunque la mayor cuantía correspondería a un prestamista, amigo de Dana Leonte, al que ella debería 12.800 euros.

Pero los agentes no se han centrado únicamente en esta línea, ya que también han apuntado a su pareja sentimental. La relación de ambos se remontaba unos dos años atrás, un tiempo en el que ella lo había denunciado en una ocasión por un supuesto delito de malos tratos en el ámbito familiar. Sin embargo, a pesar de que el juzgado dictó inicialmente una orden de alejamiento, finalmente el caso fue archivado.

El entorno de la pareja y sus familiares más cercanos no han escondido, en todo este tiempo, que la relación entre ambos había tenido «numerosos altibajos». Así, la hermana de Sergio, Eva , y su padre, Estanislao, no han escondido tampoco, en sus declaraciones a los medios, que su relación con la joven rumana era «muy mala, inexistente».

Por su parte, el hermano de la joven, Florín Leonte, sigue insistiendo en que ella no se habría marchado nunca voluntariamente de Arenas, dejando a una hija de siete meses al cargo del padre. En declaraciones a SUR, este joven rumano, que lleva viviendo en Vélez-Málaga más de quince años, dijo que están «fatal», por no saber «absolutamente nada nuevo de su paradero». «La Guardia Civil me dice que ellos no han parado de buscarla, que están trabajando, y que han venido agentes de Madrid que son especialistas en desapariciones como ésta», apuntó Florín Leonte, quien reconoció que «no tiene esperanzas de encontrar con vida a su hermana». «Por como reacciona y lo que hace, para mí Sergio es el principal sospechoso, está chuleando y riéndose de todo el mundo, que lo haya hecho sólo o con ayuda de alguien eso no lo sé, pero estoy convencido al 99% de que él ha tenido algo que ver con su desaparición», dijo.

Por su parte, Sergio Ruiz, se mostró a SUR «muy tranquilo» sobre estas acusaciones que viene realizando públicamente el hermano de su pareja. «Debería tener pruebas para acusarme, él sabe mucho y se esconde», aseguró, recordando que cuando le comunicó a Florín que su hermana había desaparecido éste le dijo, en un mensaje de audio, que se habría «ido con otro».

Preguntado sobre la marcha de la investigación, Ruiz instó a este periódico a recurrir a los agentes de la Guardia Civil. «Ellos están buscando, descartando cosas, y por eso me tuvieron declarando, pero fue en todo momento como testigo, no he estado detenido en ningún momento como se ha publicado», argumentó el joven de Arenas, que sigue trabajando en una empresa de maderas del polígono industrial de Vélez-Málaga.

Sergio Ruiz y Dana Leonte, en una imagen publicada en sus redes sociales. / SUR

Sobre los pantallazos que remitió hace un mes a la Guardia Civil y a los medios en los que se veía que el número de Dana estaba 'en línea' en la aplicación de mensajes 'WhatsApp', Sergio Ruiz apuntó que los investigadores «se sorprendieron como yo». Eso sí, el joven arenusco negó que los mensajes que le envió en los que le reprochaba que se hubiera marchado, hayan sido respondidos con un 'Hola, dime', como se ha publicado en varios medios de comunicación.

A este respecto, fuentes consultadas por SUR manifestaron que «no hay constancia técnica» de que el móvil de la joven rumana haya vuelto a estar operativo desde la fecha de su desaparición. Ruiz, por su parte, apuntó que el número de su pareja «me ha bloqueado, porque ya no recibe mis mensajes, ni tampoco me da señal en las llamadas». «Habrá bloqueado a toda la gente de mi familia», respondió cuando este periódico le interrogó sobre si había tratado de comunicarse desde otro número de móvil.

En las redes sociales se ha creado un grupo que está tratando de organizar una concentración de apoyo a la familia de Dana Leonte. A este respecto, su hermano dijo que han pedido autorización a la Subdelegación y que están a la espera de respuesta.