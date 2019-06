Cuatro pueblos de la Axarquía, pendientes de pactos A Viernes, 14 junio 2019, 00:02

Peláez / E. Cabezas. A 24 horas para la constitución de los ayuntamientos malagueños para la próxima legislatura, todavía hay cuatro municipios de la comarca de la Axarquía en los que no está nada claro quién será el nuevo alcalde hasta 2023: Alcaucín, Almáchar, Arenas y Cómpeta. Por contra, en otros seis, en los que tampoco hubo fuerzas políticas con mayorías absolutas el 26M, el panorama si está claro. Algarrobo, como avanzó ayer este periódico, ha sido el último en el que se ha desvelado el pacto que estará al frente del Ayuntamiento. Allí el candidato del PSOE, Alberto Pérez Gil, volverá a repetir en la Alcaldía gracias al apoyo de Cs, dejando al PP en la oposición.

Benamargosa también se ha aclarado esta semana. El PSOE recupera la Alcaldía con el apoyo d e IU. El nuevo regidor será Salvador Arcas. Moclinejo ha sido otro de los municipios en los que se ha despejado el futuro gobierno municipal. También en este caso los socialistas recuperarán la Alcaldía gracias a un pacto con Por Mi Pueblo y Adelante Moclinejo-IU. En Vélez-Málaga seguirá como el alcalde socialista Antonio Moreno Ferrer, tras un acuerdo con el GIPMTM. Ambos suman 14 concejales. En Rincón de la Victoria, Francisco Salado será reelegido también con el respaldo de PMP, Cs y Vox. Y en Nerja, José Alberto Armijo recuperará la Alcaldía con el apoyo de los ediles de Cs y Vox.

Sin embargo, donde todavía los partidos no han deshojado la margarita para decir si pactan o no es en Alcaucín, Almáchar, Arenas y Cómpeta. En Almáchar, los tres grupos que han obtenido representación (PSOE, con 4; IU, también con 4, y PP, con uno) están hablando todos con todos. Arenas también tiene las negociaciones bloqueadas. El PP como fuerza más votada (cuatro ediles) trata de alcanzar un acuerdo tanto con IU (3) como con el PSOE (2), formaciones que también están negociando entre sí y con los populares de manera independiente, pero sin ningún resultado. En Alcaucín los contactos no avanzan. PSOE y Ciudadanos, con cuatro ediles cada uno, aspiran a la Alcaldía, al igual que el PP, con dos concejales.

En Cómpeta, donde el PP es la fuerza más votada con cuatro concejales y que sólo necesita el apoyo de uno de los otros tres grupos que conforman la corporación (PSOE, tres ediles; PMP, dos, y Cs, dos), tampoco se han producido avances. El candidato popular, Obdulio Pérez, insiste en que la Alcaldía corresponde al PP, como fuerza más votada, por lo que no acepta los planteamientos de ceder el cargo o compartirlo, tal y como le han propuesto algunas formaciones.