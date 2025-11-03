Cortes de tráfico en la N-340 entre Torre del Mar y Benajarafe por trabajos de mejora de la seguridad vial

Nuevo impulso a la mejora de la red de carreteras en la provincia. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible prosigue con los trabajos de ... mejora del firme en la carretera N-340A, en el tramo comprendido entre Benajarafe y Torre del Mar, dentro de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental. La actuación se enmarca en el plan de conservación y mantenimiento de firmes 2024-2027, adjudicado por 17,93 millones de euros, con el IVA incluido.

El objetivo de la intervención es reparar los desperfectos existentes y renovar la capa de rodadura, ofreciendo a los conductores «una circulación más cómoda y segura en una de las vías más transitadas del litoral malagueño». A partir de este martes 4 de noviembre a las 8.30 horas, se producirán cortes en el carril en sentido Málaga capital de la N-340A entre los kilómetros 262,7 y 269,3, de lunes a jueves entre las 8.30 y las 19.00 horas, y los viernes de 8.30 a 15.00 horas, con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios.

Ampliar

Los trabajos se ejecutarán en dos fases. En la primera fase 1, del 4 al 11 de noviembre, entre los kilómetros 262,7 y 264,8, con corte del acceso a la N-340A por la carretera comarcal MA-3203. En la segunda fase 2, del 12 al 21 de noviembre, entre los kilómetros 264,8 y 269,3, también con restricciones en el acceso desde la MA-3203. Para mantener la fluidez del tráfico, se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados a través de la autovía A-7, entre los enlaces 953 y 967 durante la fase 1, y entre los enlaces 953 y 960 durante la fase 2.

Inversión

Esta actuación forma parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio ha invertido 77,6 millones de euros en la provincia de Málaga desde junio de 2018, con el propósito de mejorar la calidad y seguridad de las infraestructuras viarias estatales.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha valorado estas actuaciones de mejora de la seguridad vial. «El Gobierno de España continúa mejorando las infraestructuras viarias de la provincia de Málaga. En esta ocasión con la rehabilitación del firme a lo largo de 5 kilómetros de la carretera Nacional 340A que discurre entre Benajarafe y Torre del Mar», ha expresado el subdelegado en un comunicado.

Ampliar

«Una muestra más del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con el municipio de Vélez-Málaga que se suma a la conversión del semienlace de Caleta de Vélez en enlace completo, una actuación muy demandada en el municipio y que fue abandonada hasta que llegó este Gobierno«, ha expresado Salas.

«Las obras en la carretera Nacional 340A se enmarcan en el contrato de mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado en la zona oriental de la provincia que asciende a 17,9 millones de euros», ha argumentado el subdelegado del Gobierno en Málaga. «Por lo tanto, un nuevo compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con las infraestructuras de la provincia de Málaga. Y es que todas las grandes actuaciones en la provincia de Málaga siempre vienen de la mano de gobiernos progresistas», ha apostillado.