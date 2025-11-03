Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la antigua N-340 a su paso por Almayate. E. CABEZAS

Cortes de tráfico en la N-340 entre Torre del Mar y Benajarafe por trabajos de mejora de la seguridad vial

Las actuaciones del Ministerio de Transportes implicarán interrupciones parciales en ambos sentidos para renovar el firme hasta el 21 de noviembre

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:06

Nuevo impulso a la mejora de la red de carreteras en la provincia. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible prosigue con los trabajos de ... mejora del firme en la carretera N-340A, en el tramo comprendido entre Benajarafe y Torre del Mar, dentro de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental. La actuación se enmarca en el plan de conservación y mantenimiento de firmes 2024-2027, adjudicado por 17,93 millones de euros, con el IVA incluido.

