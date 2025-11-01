Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la sesión del Consejo Social de Vélez-Málaga celebrada este pasado lunes. SUR

El Consejo Social de Vélez-Málaga incorporará a más colectivos para aumentar la representatividad y el diálogo

El alcalde propone modificar la composición del órgano consultivo, al que traslada la nueva inversión de 100.000 euros en cámaras de videovigilancia

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:13

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), ha promovido la ampliación del número de colectivos que integran el Consejo Social de la Ciudad, ... una medida que busca «fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y garantizar una representación más amplia, plural y diversa dentro de este órgano consultivo». El Consejo Social, celebrado en la tarde de este pasado lunes en el salón de plenos del Ayuntamiento veleño, conoció esta propuesta para que conste y se trabaje en ella, iniciando así el proceso de estudio y análisis de las posibles fórmulas de incorporación de nuevos colectivos y asociaciones.

