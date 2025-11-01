El Consejo Social de Vélez-Málaga incorporará a más colectivos para aumentar la representatividad y el diálogo

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), ha promovido la ampliación del número de colectivos que integran el Consejo Social de la Ciudad, ... una medida que busca «fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y garantizar una representación más amplia, plural y diversa dentro de este órgano consultivo». El Consejo Social, celebrado en la tarde de este pasado lunes en el salón de plenos del Ayuntamiento veleño, conoció esta propuesta para que conste y se trabaje en ella, iniciando así el proceso de estudio y análisis de las posibles fórmulas de incorporación de nuevos colectivos y asociaciones.

En el escrito remitido por el alcalde al área de Participación Ciudadana, se expresa la importancia de ampliar la presencia de entidades locales dentro del Consejo, «entendiendo que una mayor participación de asociaciones vecinales, culturales, sociales y económicas contribuirá a enriquecer el debate, aportar nuevas perspectivas y reforzar el carácter colaborativo y transparente que debe inspirar la gestión municipal».

El alcalde ha subrayado en un comunicado que «Vélez-Málaga es una ciudad viva, diversa y con una gran riqueza asociativa. Escuchar a todos los sectores y abrir más espacios de diálogo no solo mejora la toma de decisiones, sino que fortalece el vínculo entre la ciudadanía y su Ayuntamiento». La propuesta plantea además que, una vez analizadas las posibilidades y criterios de ampliación, se eleve un informe que permita actualizar la composición del Consejo Social, de manera que «continúe siendo un espacio representativo, dinámico y comprometido con el desarrollo y el futuro de Vélez-Málaga».

Con este impulso, el equipo de gobierno bipartito municipal, de PP y GIPMTM, ha considerado que se «reafirma su voluntad de seguir construyendo una administración abierta y participativa, en la que las políticas públicas se definan escuchando y compartiendo las inquietudes de los vecinos, en un marco de cooperación y responsabilidad común».

Diez nuevos dispositivos

Durante el encuentro, también se abordaron temas «de especial relevancia» para la ciudad, como la ampliación de 100.000 euros para la instalación de cámaras de seguridad, cuya modificación presupuestaria ya fue aprobada en pleno el pasado agosto. Esta inversión permitirá iniciar «próximamente» la instalación de nuevas cámaras, que se sumarán a las diez ya instaladas en una primera tanda, reforzando así la vigilancia y la seguridad en distintos puntos del municipio.

Asimismo, el alcalde veleño dio cuenta de la subvención de fondos europeos recibida por un importe de 12 millones de euros, que permitirá la ejecución de proyectos en todo el municipio, con especial atención al centro histórico. La participación activa del Consejo Social de la Ciudad «fue clave en la gestión de esta ayuda europea, demostrando una vez más su importancia como órgano estratégico y consultivo en la planificación y desarrollo de Vélez-Málaga».

Campaña participativa sobre limpieza

Por otro lado, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha puesto en marcha, a través del área de Medio Ambiente, una nueva campaña de participación ciudadana con el objetivo de recoger las sugerencias e inquietudes de los vecinos en materia de limpieza y medio ambiente, reforzando así «el compromiso del equipo de gobierno con una gestión cercana, moderna y eficaz».

La iniciativa arrancó este pasado lunes con la instalación de una carpa informativa que irá recorriendo distintos puntos del municipio durante las próximas semanas. En ella, cualquier ciudadano podrá acercarse y aportar ideas, quejas o propuestas para mejorar la limpieza de calles, parques, playas y espacios públicos, así como para fomentar el cuidado del entorno natural.

El alcalde de Vélez-Málaga explicó en un comunicado que esta campaña «nace del convencimiento de que la mejor manera de avanzar es escuchando. Queremos que los vecinos sean partícipes del cambio que estamos impulsando en el municipio y que su voz tenga un papel protagonista en las decisiones que afectan al día a día de nuestras calles».

Horarios y ubicaciones

La carpa comenzó su recorrido en la plaza de las Carmelitas, donde permaneció los días 27 y 28 de octubre, para continuar el 29 en el paseo de Andalucía, el 30 en el mercadillo de Vélez-Málaga y el 31 en la Biblioteca Municipal. Ya en noviembre, visitará el Barrio de Los Olivos (Puerta People) el día 3 y la Rotonda de Andalucía (Puerta Casarte Azul) el día 4, ambas en horario de tarde.

Posteriormente, la campaña se trasladará a Torre del Mar, con paradas en el paseo de Larios el 5 de noviembre, el mercadillo el día 6 y la rotonda de Pueblo Rocío el día 7, todas ellas de 11.00 a 14.00 horas. El recorrido finalizará en los distintos núcleos del municipio: Caleta (8 de noviembre), Almayate (10), Benajarafe (11) y Chilches (12 de noviembre), también en horario de mañana.

Ampliar El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez, en la visita la carpa de limpieza. SUR

El regidor veleño también anunció que ha dado orden para «reforzar la vigilancia y el control ante el aumento de comportamientos incívicos detectados en las últimas semanas en diferentes puntos del municipio», especialmente los relacionados con defecaciones de mascotas en la vía pública y el depósito de muebles o enseres fuera de los días y lugares establecidos.

«Estos hechos perjudican la imagen, la salubridad y la convivencia ciudadana. Por eso he solicitado a la Policía Local, en coordinación con las áreas municipales competentes, que se ponga en marcha una campaña específica de control, vigilancia y sanción, que incluya también acciones informativas y de prevención dirigidas a la ciudadanía», explicó el alcalde.

Lupiáñez agradeció al cuerpo de Policía Local su «compromiso constante» con el mantenimiento del orden, la limpieza y la mejora de la convivencia en Vélez-Málaga, subrayando que «la colaboración ciudadana será clave para lograr una ciudad más limpia, amable y responsable». En las próximas semanas se dará a conocer la campaña informativa que se pondrá en marcha de cara a «concienciar a todos».

Nuevo contrato

El alcalde recordó que, en los últimos meses, el Ayuntamiento ha venido reforzando el servicio de limpieza con más maquinaria y más personal, una medida que continuará activa hasta la adjudicación del nuevo contrato. «Estamos haciendo un esfuerzo constante para mejorar la limpieza mientras llega el nuevo servicio. Poco a poco se va notando el cambio en calles, plazas y barrios, y vamos a seguir trabajando sin descanso para que Vélez-Málaga esté cada día más limpia», señaló Lupiáñez.

Asimismo, recordó que ya se ha iniciado el expediente del nuevo contrato de limpieza viaria, que pasará de 8 millones a 12 millones de euros. «Este incremento nos permitirá ampliar zonas de actuación, modernizar el servicio con más maquinaria y ofrecer una limpieza más eficaz y actualizada, cuyos resultados empezaremos a notar muy pronto en nuestras calles», añadió.