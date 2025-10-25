A concurso la segunda fase de la remodelación de una céntrica calle de Torre del Mar

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras urbanas y el tránsito peatonal y rodado en Vélez-Málaga. El primer teniente de alcalde de Vélez- ... Málaga y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Carlos Pérez Atencia (GIPMTM), junto al concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros (PP), han anunciado la apertura del plazo de licitación para la segunda fase de la actuación de reurbanización de la calle Calle Doctor Fleming en Torre del Mar, en el tramo comprendido entre la calle Miguel Hernández y la calle Eduardo Iglesias Pérez. El primer tramo se completó en marzo de 2024 tras una inversión de 570.000 euros.

De este modo, Pérez Atencia ha destacado en un comunicado que «el plazo de presentación de ofertas queda abierto hasta el próximo 10 de noviembre. Esta nueva licitación se inscribe en el marco de un plan más amplio de mejora y modernización de Torre del Mar, que ya ha contemplado intervenciones previas en la calle Doctor Fleming». El edil ha recordado que «el primer tramo, entre la plaza de la Axarquía y la calle Miguel Hernández, fue ejecutado y abierto al tráfico en marzo de 2024, con una inversión de aproximadamente 570.000 euros. El objetivo de esta nueva fase es continuar con esa transformación urbana centrada en ofrecer un entorno más accesible, seguro y moderno para vecinos, peatones y comerciantes».

Se trata, según Atencia, «de dar continuidad a la transformación del centro de Torre del Mar que comenzó en calles como la calle del Mar, la calle Angustias y la plaza de la Axarquía. Con esta actuación queremos que la calle Doctor Fleming avance hasta convertirse en una arteria moderna, cómoda para el comercio, y de alto valor para el tejido urbano del municipio».

Finalmente el edil torreño ha manifestado en el mencionado comunicado que «en este momento invito a las empresas interesadas a que revisen detenidamente los pliegos de la licitación, participen y presenten sus ofertas antes del 10 de noviembre. Con su compromiso y su voluntad de cumplir plazos y calidad, contribuiremos juntos a que Torre del Mar siga avanzando».

Tres fases

Por su parte, el concejal de Infraestructuras ha explicado que esta actuación forma parte de un proyecto dividido en tres fases. La primera, que abarcó desde la plaza de la Axarquía hasta la calle Miguel Hernández, ya fue completada hace unos meses. Esta nueva licitación corresponde a la primera parte de la segunda fase, que se ejecutará desde la rotonda en la confluencia con calle Clavel. El plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas estará abierto hasta el 10 de noviembre.

«Queremos agilizar todo lo posible para que las obras puedan comenzar tras la Navidad y estén finalizadas antes del próximo verano», ha señalado el edil veleño en el mencionado comunicado, quien también ha adelantado que ya se está trabajando en la segunda parte de esta segunda fase, cuyo presupuesto ascenderá a unos 810.000 euros. Esta actuación contará con financiación de la Diputación Provincial.

Asimismo, Claros ha anunciado que el objetivo es que ambas fases puedan solaparse, de forma que se completen antes de que finalice 2026. Estas obras permitirán una mejor conexión con el sexto colector, cuyas obras también se prevé que terminen antes de final de año, mejorando notablemente la infraestructura viaria y de saneamiento en una de las principales arterias de Torre del Mar. El edil veleño también ha informado del avance de otras actuaciones en la zona, como las obras en la calle Jábega y Poniente, que están en su fase final y se espera que concluyan en aproximadamente un mes.

El concejal ha reiterado el compromiso del área de Infraestructuras con todos los núcleos de población del municipio, en coordinación con otras áreas como Agricultura o Servicios Operativos. «Seguimos trabajando no solo en Torre del Mar o Vélez-Málaga, sino en todos los núcleos, adaptándonos a las posibilidades presupuestarias y buscando fórmulas para llevar a cabo las actuaciones necesarias», ha concluido.

Mejoras en un vial de Almayate

Por otro lado, el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), ha presentado la finalización de los trabajos de reurbanización de calle Los Blanquizos, vial ubicado en el núcleo de Almayate cuya restauración y acondicionamiento «representa una gran noticia para los vecinos del lugar, dando respuesta a una demanda ciudadana realizada en meses anteriores», según el regisor. La actuación ha supuesto una inversión de 48.291,61 euros, con un periodo de realización de dos meses y medio.

La intervención acometida en materia de reurbanización significa la dotación de una serie de equipamientos y elementos estructurales a este emplazamiento «determinantes para el tráfico rodado y el flujo peatonal de esta localización de Almayate, una obra que se ha podido llevar a término en un plazo de dos meses y medio y que redundará muy en positivo para todos los vecinos del núcleo, que han recibido respuesta a una petición que nos comprometimos a subsanar», ha expresado el primer edil veleño, «con evidente satisfacción ante la resolución de un nuevo proyecto de vital importancia en nuestro término municipal, un paso decisivo en la adecuación y renovación de aquellos entornos que requieren de nuestra gestión e intervención para garantizar espacios de vida cómodos, seguros y funcionales».

En idénticos términos se ha mostrado el teniente de alcalde almayateño y delegado municipal de Infraestructuras, Jesús María Claros, quien ha recalcado en un comunicado «el buen hacer y eficacia en las labores ejecutadas en la calle Los Blanquizos», inmediaciones en las que, tras las tareas de pavimentación, se han llevado a cabo mejoras integrales en «redes de saneamiento y abastecimiento de aguas, alumbrado y redes de baja tensión».

Atendiendo a términos técnicos, el responsable de Infraestructuras ha detallado la colocación de 50 milímetros de bordillo y pavimentación sobre una extensión de 644 metros cuadrados con hormigón de 20 centímetros de espesor, dotado con fibras con terminación aplantillada en aceras y cepillado en calzada. Previamente a ello, se ha rasanteado el terreno para que el firme presente las condiciones óptimas para el hormigonado.

Por otra parte, se ha dotado de canalización en alumbrado desde la calle Montesinos hasta la calle Camelias, así como se ha instalado una red de saneamiento de 94 milímetros con tubos de material plástico PVC de 315 milímetros y cuatro pozos de registro en el tramo vial a ejecutar. También en el segmento hídrico, se ha renovado la red de abastecimiento en toda la calzada y se ha dejado previsto el inicio de las nuevas redes de la calle Monserrat y calle Drago, «una mejora igualmente solicitada por los vecinos, a la que debemos añadir la ya efectuada de canalización de baja tensión para soterrar el cable aéreo existente en la fachada de la vivienda entre la calle Monserrat y la calle Araucana», ha concluido el teniente de alcalde de Almayate.