El edil de Infraestructuras y el teniente de Alcalde de Torre del Mar, en la presentación de las actuaciones. SUR
Vélez-Málaga

A concurso la segunda fase de la remodelación de una céntrica calle de Torre del Mar

Las obras en la vía Doctor Fleming costarán 570.000 euros para hacerla más accesible, segura y moderna para vecinos, peatones y comerciantes

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:22

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras urbanas y el tránsito peatonal y rodado en Vélez-Málaga. El primer teniente de alcalde de Vélez- ... Málaga y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Carlos Pérez Atencia (GIPMTM), junto al concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros (PP), han anunciado la apertura del plazo de licitación para la segunda fase de la actuación de reurbanización de la calle Calle Doctor Fleming en Torre del Mar, en el tramo comprendido entre la calle Miguel Hernández y la calle Eduardo Iglesias Pérez. El primer tramo se completó en marzo de 2024 tras una inversión de 570.000 euros.

