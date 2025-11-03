Cómpeta representa a Andalucía en un concurso nacional para ganar una iluminación navideña

Si hace una década Frigiliana se quedó a las puertas de ser elegido 'el pueblo más bueno y bello' de España, en este 2025 ... la cercana Cómpeta es la que quiere tomarle el relevo, llevándose el concurso 'Juntos brillamos más', convocado por la conocida marca Ferrero Rocher, el icónico placer dorado de avellanas, crema de chocolate y crujiente barquillo, sinónimo del brillo de la celebración.

La firma internacional, fundada en 1946 en la pequeña ciudad italiana de Alba, en la región del Piamonte, ha lanzado este lunes una nueva edición de su campaña «para compartir esa luz con todo el territorio nacional». Esta iniciativa marca un hito que «refuerza el compromiso de la marca con las comunidades que lo conforma»n y, por primera vez, incorpora «una novedad histórica», ya que se ha seleccionado un pueblo representante de cada comunidad autónoma, llevando la ilusión, su icónico brillo y el espíritu navideño a las 17 regiones del país.

En 2015 Frigiliana quedó segunda en el curso, por detrás de la localidad valenciana de Morella

Cómpeta es el elegido para representar a Andalucía en este año tan especial. Con este nuevo formato, Ferrero Rocher amplía su alcance para celebrar la riqueza y diversidad de España. «La iniciativa busca llevar la magia de la Navidad a más rincones que nunca, poniendo en valor el patrimonio, las tradiciones y el talento local de cada región», han explicado desde la firma internacional en un comunicado.

Los otros 16 pueblos que competirán en la duodécima edición de 'Juntos brillamos más' son Albaida (Comunidad Valenciana), Altafulla (Tarragona, Cataluña), A Guarda (Pontevedra, Galicia), Bullas (Murcia), Consuegra (Toledo, Castilla-La Mancha), Cudillero (Asturias), Fuente del Maestre (Badajoz, Extremadura), Graus (Huesca, Aragón), Medina de Pomar (Burgos, Castilla y León), San Vicente de la Barquera (Cantabria), Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca, Islas Baleares), Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Tejeda (Gran Canaria, Islas Canarias), Torrelaguna (Madrid) y Viana (Navarra).

Turismo y visibilidad

A lo largo de sus ediciones, 'Juntos Brillamos Más' se ha consolidado como una iniciativa «de gran impacto social y mediático, despertando ilusión en cada municipio», según Ferrero Rocher. Este impacto va más allá del orgullo local, «convirtiéndose en un motor tangible para el turismo y la visibilidad».

Es un legado que la marca construye año tras año. De esta forma, en sus doce ediciones, Ferrero Rocher ha iluminado a más de diez pueblos con miles de kilómetros de luz y muchísima ilusión compartida. Con un representante por cada región, cada uno de los 17 pueblos se convertirá en embajador de su comunidad, mostrando al resto del país sus tradiciones, su patrimonio y sus atractivos únicos.

El nombre del pueblo ganador se anunciará el próximo 15 de diciembre

La competición de este 2025 se desarrollará en cuatro fases de votación. Primero, en la fase uno, se seleccionarán los cinco pueblos que avanzan a la siguiente ronda. A partir de ese momento, comenzará un proceso de eliminación: tanto en la fase dos como en la fase tres, se abrirán nuevas votaciones y el pueblo que reciba menos apoyo será eliminado en cada una de ellas. De esta manera, a la fase cuatro, la gran final, llegarán únicamente los dos pueblos restantes. El nombre del pueblo ganador se anunciará el próximo 15 de diciembre.

En cada una de las fases la participación ciudadana será clave. Se invitará al público a apoyar a sus candidatos favoritos a través de la página web oficial de la empresa de alimentación, en https://www.ferrerorocher.com/es/es/. El objetivo es que uno de los 17 pueblos reciba la emblemática iluminación navideña de Ferrero Rocher.