Vista panorámica del casco urbano de Cómpeta. E. CABEZAS

Cómpeta representa a Andalucía en un concurso nacional para ganar una iluminación navideña

La marca internacional de chocolates Ferrero Rocher convoca 'Juntos brillamos más', en el que se miden 17 localidades españolas en una votación por internet

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:12

Comenta

Si hace una década Frigiliana se quedó a las puertas de ser elegido 'el pueblo más bueno y bello' de España, en este 2025 ... la cercana Cómpeta es la que quiere tomarle el relevo, llevándose el concurso 'Juntos brillamos más', convocado por la conocida marca Ferrero Rocher, el icónico placer dorado de avellanas, crema de chocolate y crujiente barquillo, sinónimo del brillo de la celebración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

