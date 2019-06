PP y Ciudadanos rompen a última hora las negociaciones para gobernar juntos en Nerja El PSOE se hace con las alcaldías de Alcaucín y Cómpeta tras pactar con Cs y PMP y siguen en el aire Arenas y Almáchar EUGENIO CABEZAS Sábado, 15 junio 2019, 00:07

Las negociaciones abiertas entre el PP y Ciudadanos en Nerja saltaron por los aires ayer, después de que estuviese prácticamente cerrado el acuerdo para cogobernar en el Ayuntamiento, en el que los populares fueron la fuerza más votada el pasado 26M, con diez concejales, a uno de la mayoría absoluta, y los naranjas sacaron un sólo edil. El portavoz de Cs, Manuel Carrillo, dijo a SUR que finalmente no ha habido entendimiento en el reparto de las delegaciones, por lo que han optado por quedarse en la oposición. El edil electo no quiso entrar en detalles de los acuerdos que estaba negociando con el partido liderado por el que ha sido alcalde nerjeño 20 años, José Alberto Armijo, aunque éste periódico ha podido saber que el candidato del PP le ofreció únicamente la concejalía de Nuevas Tecnologías.

En el pleno de investidura previsto para hoy a las 12.00 horas, el PP sí contará con el apoyo del único edil de Vox, Miguel Armijo, quien, no obstante, no asumirá delegaciones de gobierno. El otro concejal de UPNER, José García, avanzó a este periódico que se abstendrá en la votación, por lo que Armijo recuperará previsiblemente el bastón de mando con once votos favorables, la mayoría absoluta. En la oposición quedarán también el PSOE, con seis ediles, y Adelante Nerja-Maro, con dos concejales.

Por su parte, el PSOE gobernará en Alcaucín, donde fue la fuerza más votada, tras cerrar un acuerdo con Cs. La primera mujer alcaldesa será Ágata González. En Cómpeta el socialista Pepe Moyano será elegido regidor con el apoyo de Por Mi Pueblo y Cs, dejando en la oposición al PP tras 7 mayorías absolutas. En Arenas el PSOE ha rechazado compartir la Alcaldía con IU, de manera que será investido alcalde el candidato del PP, Manuel Ríos. Sigue la incógnita en Almáchar.