PP y Ciudadanos rompen las negociaciones en Nerja y Armijo será investido sólo con el apoyo del edil de Vox El candidato del PP, José Alberto Armijo, votando el pasado 26 de mayo. / SUR El concejal de la formación naranja, Manuel Carrillo, asegura que no ha habido entendimiento sobre el reparto de delegaciones y el del partido de Santiago Abascal no asumirá tampoco áreas EUGENIO CABEZAS Sábado, 15 junio 2019, 00:02

Aunque aún podría haber un giro inesperado de última hora, Ciudadanos no votará este sábado a favor de la investidura del candidato del PP y exalcalde entre 1995 y 2015, José Alberto Armijo, después de que en la jornada de este viernes se dieran por rotas las negociaciones que venían manteniendo ambos partidos para conformar un gobierno conjunto que sumara la mayoría absoluta del pleno, después de que los populares volvieran a quedarse a un concejal, con diez ediles de 21, en los comicios del pasado 26 de mayo. El edil electo de la formación naranja, Manuel Carrillo, ha asegurado este viernes a SUR que no ha habido entendimiento finalmente acerca del reparto de las delegaciones que iba a ostentar, sin querer entrar en más detalles.

Sin embargo, según ha podido saber este periódico, Armijo habría ofrecido únicamente al concejal naranja el área de Nuevas Tecnologías, cuando Cs aspiraba a controlar delegaciones como Turismo, Playas, Deportes o Educación. No obstante, fuentes de la dirección provincial del PP han apuntado que seguían anoche intentando alcanzar un acuerdo con la formación liderada por Albert Rivera. El que sí votará a favor de la investidura de Armijo, que regresará a la Alcaldía tras los cuatro años de gobierno del tripartito PSOE, IU y EVA-Podemos, liderado por la socialista Rosa Arrabal, será el único concejal de Vox, Miguel Armijo. El edil electo ya avanzó a este periódico el pasado martes que no asumirá áreas de gestión y que su intención era firmar un acuerdo con el PP "para tener un acceso preferente a la documentación y los expedientes municipales".

Por su parte, el otro edil independiente, de UPNER, José García, ha manifestado este viernes a SUR que mantuvo una última reunión con Armijo en la que éste no le trasladó ninguna propuesta concreta de pacto con delegaciones. "Únicamente intercambiamos impresiones sobre los proyectos pendientes. Él estaba muy seguro del acuerdo con Cs y de su equipo, así que le dije que me iba a abstener en la votación del pleno de investidura", ha declarado García, que fue concejal del PSOE entre junio y octubre de 2015, dimitiendo por diferencias con Cs, tras apoyar los naranjas la investidura de Arrabal pero no asumir delegaciones. "Vamos a apoyar lo que sea bueno para Nerja y votaremos en contra de lo que no", ha explicado sobre cómo afronta la legislatura.

En la oposición quedarán también el PSOE, con seis ediles, los mismos que en 2015, y Adelante Nerja-Maro, la confluencia de IU y EVA-Podemos, que alcanzó dos concejales, uno menos que los que obtuvieron por separado ambos partidos hace cuatro años. El pleno de investidura de este sábado está previsto que comience a las 12.00 horas en el Ayuntamiento nerjeño.