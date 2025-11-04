Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El embalse de La Viñuela afronta el otoño con casi 69 hectómetros cúbicos, al 41% de su capacidad, casi el triple que hace un año. E. CABEZAS

Científicos alertan de una «sequía estructural» en la Axarquía y abogan por una «reforma profunda» de la gestión del agua

Los investigadores de la UMA, Princeton en Estados Unidos y La Mayora apuestan porque la organización de los recursos hídricos «vaya más allá de las medidas tradicionales relacionadas con la oferta y la demanda»

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:43

Las abundantes lluvias del pasado año hidrológico pusieron fin a casi un lustro de sequía extrema en la provincia, que ha tenido una especial incidencia en la Axarquía. ... Centenares de hectáreas de cultivos subtropicales, especialmente de aguacates y, en menor medida, de mangos, se han visto muy afectadas. Muchos agricultores han optado por renovar sus plantaciones ahora que ha vuelto a llover y las perspectivas son de nuevo halagüeñas para las explotaciones. En muchos casos se está apostando por el mango, más resistente a la escasez hídrica que el aguacate o por portainjertos más adaptados a la salinidad.

