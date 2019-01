Buscan al autor de los disparos con balines a seis vehículos y a una conductora en Vélez-Málaga Uno de los tres impactos de balines en el coche de Gema Vela. La Policía Nacional trata de identificar a la persona que con un arma de aire comprimido causó daños en los coches y lesiones leves en una pierna EUGENIO CABEZAS Sábado, 12 enero 2019, 00:43

«Estaba aparcando cuando noté los impactos en la luna del coche. Al principio pensé que eran piedras que habrían saltado de la calzada, pero al bajarme me di cuenta de que había un agujero muy pequeño en uno de los cristales. Al ir a coger el bolso, vi otro impacto en la parte baja de la puerta y al momento sentí como un pinchazo en la pierna derecha. Me asusté mucho, por lo que me metí rápidamente en el coche y me marché a aparcarlo en otro sitio». Así explicó ayer a SUR Gema Vela lo que le ocurrió el pasado martes por la tarde cuando se disponía a ir al trabajo en una consulta médica en la zona de la calle Molino de Velasco, en pleno centro de Vélez-Málaga.

Tras dejar el coche estacionado en otro lugar, se pasó por la zona donde había aparcado antes y no encontró nada sospechoso en el suelo, aunque sí vio que un hombre también miraba hacia los edificios para ver si alguien estaba disparando desde ellos. Vela, de 37 años, se tenía que ir al trabajo, por lo que llamó a un familiar para que avisara a la Policía Local. «Me fui al trabajo, pero al salir acudí al centro de salud para que me hicieran un parte de lesiones, porque tengo un hematoma en la pierna derecha, encima de la rodilla, y luego puse una denuncia en la Policía Nacional», expresó la joven.

Los agentes están tratando de localizar al autor o autores de los disparos contra el coche de esta veleña, así como contra, al menos, otros cinco vehículos más que circulaban o estaban estacionando en la zona, también esa misma tarde. Al parecer, el supuesto francotirador podría haber utilizado una escopeta o pistola de balines de plástico o de plomos de aire comprimido, según informaron ayer a este periódico fuentes de la investigación. Los agentes de la Policía Local que acudieron al lugar de los hechos no consiguieron localizar los elementos que impactaron en los vehículos.

«Han roto el cristal de la parte del conductor de una chica, el cristal izquierdo trasero de una furgoneta, varios impactos en el techo de otro vehículo que estaba entrando en el 'párking' y en otro coche más», detalló la joven veleña, quien está convencida de que «no eran piedras, parecían impactos de bolas de acero de una carabina de aire comprimido», remarcó. «Menos mal que me dio en la pierna y de refilón, si me llega a dar de lleno y en otro sitio, me hace bien la puñeta», expresó.

«Es una zona muy transitada y en la que hay un colegio y un instituto muy cercanos, no sé si en los días posteriores ha habido más casos, pero sólo en la tarde del pasado martes fuimos seis los conductores que sufrimos daños», apuntó esta vecina, quien pidió la colaboración ciudadana para localizar al autor o autores.