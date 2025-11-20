Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista panorámica del casco urbano de El Borge. E. CABEZAS

El Borge, segundo municipio de la Axarquía que declara no potable el agua de su red

El Ayuntamiento detecta niveles altos de cloratos en sus depósitos y reparte garrafas gratuitamente entre sus mil vecinos a través de negocios locales

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:07

Segunda localidad de la Axarquía que se abastece del pantano de La Viñuela, a través de la empresa pública Axaragua, que declara no apta para ... el consumo humano el agua de su red municipal debido a la detección de altos niveles de cloratos en las análticas. Si primero fue Iznate, la pasada semana, este jueves ha seguido sus pasos El Borge.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

