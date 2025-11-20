El Borge, segundo municipio de la Axarquía que declara no potable el agua de su red

Segunda localidad de la Axarquía que se abastece del pantano de La Viñuela, a través de la empresa pública Axaragua, que declara no apta para ... el consumo humano el agua de su red municipal debido a la detección de altos niveles de cloratos en las análticas. Si primero fue Iznate, la pasada semana, este jueves ha seguido sus pasos El Borge.

El Ayuntamiento alborgeño ha comunicado a sus cerca de mil vecinos que el agua de la red municipal no se puede usar temporalmente para el consumo ni para la preparación de alimentos «tras la recepción de un informe desfavorable sobre la presencia de cloratos en los depósitos». «Hasta que vengan los nuevos resultados hay que realizar un suministro alternativo que consistirá en garrafas de agua, que se podrán retirar en los comercios mencionados en el bando, hasta nuevo aviso», han apuntado en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Según el Consistorio alborgeño, gobernado por el PSOE, «se han tomado las medidas correctoras comunicadas por sanidad hasta la espera de los nuevos resultados de las analíticas». «Para cualquier duda o consulta, pueden dirigirse al Ayuntamiento de El Borge. Agradecemos la comprensión y colaboración de todos los vecinos», han apostillado. El Consistorio de El Borge ha puesto a disposición de los vecinos ocho litros diarios por domicilio.

Por su parte, el alcalde de El Borge, el socialista Raúl Vallejo, ha explicado que los parámetros de los cloratos no se medían anteriormente, pero sí ahora tras la modificación de una normativa autonómica, en cumplimiento de una directiva europea. Así, el regidor ha apuntado, en declaraciones a la Cadena Ser en la Axarquía, que aunque de momento son solo dos los municipios afectados «es posible que en los próximos días haya más casos» entre los otros doce municipios que se abastecen también con Axaragua.

Fuentes técnicas consultadas por SUR han apuntado a que los niveles altos de cloratos se pueden incrementar por un mantenimiento deficiente de los depósitos de abastecimiento de agua. No obstante, han matizado que los parámetros máximos que fija la normativa han sido modificados recientemente por la Junta de Andalucía, incrementándolos, lo que está complicando la gestión de las redes municipales de abastecimiento en la comunidad andaluza.