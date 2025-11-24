Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez, entrega el título de Hijo Predilecto al ingeniero Bernardo Quintero, este lunes en el teatro del Carmen de la capital de la Axarquía. E. CABEZAS

Bernardo Quintero ya es Hijo Predilecto de Vélez-Málaga: el «policía de internet» que para sus hijas pequeñas trabajaba de «bombero»

El ingeniero de ciberseguridad de Google recibe «con humildad» una distinción con la que cuentan María Zambrano, Joaquín Lobato o Evaristo Guerra

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:25

Se ha definido como un «policía de internet» por su labor de lucha constante contra los ciberdelincuentes, pero ha confesado que hace apenas unos días, ... cuando le preguntó a sus hijas qué pensaban de a qué se dedicaba su padre cuando eran pequeñas, éstas le dijeron que creían que era «bombero». El ingeniero de ciberseguridad de Google Bernardo Quintero ya es Hijo Predilecto de Vélez-Málaga, la localidad que lo vió nacer y en la que siempre ha vivido. Y con mucho orgullo, porque a pesar de haber alcanzado la gloria y trabajar en una de las grandes firmas digitales del planeta, nunca se ha alejado de su tierra natal.

