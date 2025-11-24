Bernardo Quintero ya es Hijo Predilecto de Vélez-Málaga: el «policía de internet» que para sus hijas pequeñas trabajaba de «bombero»

Se ha definido como un «policía de internet» por su labor de lucha constante contra los ciberdelincuentes, pero ha confesado que hace apenas unos días, ... cuando le preguntó a sus hijas qué pensaban de a qué se dedicaba su padre cuando eran pequeñas, éstas le dijeron que creían que era «bombero». El ingeniero de ciberseguridad de Google Bernardo Quintero ya es Hijo Predilecto de Vélez-Málaga, la localidad que lo vió nacer y en la que siempre ha vivido. Y con mucho orgullo, porque a pesar de haber alcanzado la gloria y trabajar en una de las grandes firmas digitales del planeta, nunca se ha alejado de su tierra natal.

El teatro del Carmen de la capital de la Axarquía ha acogido este lunes el acto de entrega del reconocimiento que aprobó por unanimidad el pleno del Ayuntamiento veleño el pasado julio, una circunstancia que ha destacado especialmente el ingeniero veleño «en los tiempos que corren de tanta confrontación política». El acto, que ha durado casi dos horas, ha sido de lo más emotivo, con la presencia de numerosos familiares, amigos y personalidades que han sido importantes en la vida de Quintero y lo siguen siendo. El ingeniero informático se suma así a un selecto listado de ilustres nombres que ya fueron nombrados Hijos Predilectos de Vélez-Málaga, como la pensadora María Zambrano, el poeta y dramaturgo Joaquín Lobato y el pintor Evaristo Guerra. Este último ha acudido al acto.

Ha confesado que no empezó a hablar hasta los tres años, y sus padres creían que tenía algún tipo de autismo

Su carácter tímido y retraído, pues ha confesado que no empezó a hablar hasta los tres años, y sus padres creían que tenía algún tipo de autismo, lo ha superado y conforme ha ido recibiendo reconocimientos en los últimos años cada vez parece encontrarse más a gusto hablando en público. De hecho, su discurso ha estado marcado por constantes bromas y guiños a muchos de los presentes, entre los que estaban el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el anfitrión, el regidor de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ambos del PP.

«Siempre digo que tengo dos alcaldes, mucha gente se cree que he pasado una temporada fuera en EE UU para trabajar en Google, de hecho cuando mi mujer sale por Vélez-Málaga le preguntan 'tu marido cuándo vuelve' y ella responde, 'no, si mi marido está en mi casa con el ordenador trabajando'», ha confesado Quintero, quien ha agregado: «El alcalde de Vélez-Málaga cada cierto tiempo cambia, pero el de Málaga siempre es el mismo».

«Quién se va a jubilar primero»

«Recuerdo un evento en el Palacio Monte Miramar, una gala del Círculo Empresarial y le tocaba entregarme el trofeo al alcalde de Málaga, e hice el comentario de que ambos habíamos empezado el mismo año, en 2000, que fue cuando comencé con Hispasec Sistemas en el PTA, pero que no tenía claro quién se va a jubilar primero, lo dije hace unos años y cada vez suena menos a broma», ha ironizado sobre la larga trayectoria de De la Torre al frente de la Alcaldía de la capital malagueña. «Simpre ha apostado por la tecnología y es un placer contar con él», ha apostillado el ingeniero veleño.

Quintero ha aluido también a los atascos de la A-7 oriental. «Salgo a trabajar a las 6.30, no es que me guste madrugar, es que tenemos el hándicap de los atascos, por eso hablando de consenso, que se pongan de acuerdo todos los partidos», ha considerado. El ingeniero de ciberseguridad se ha emocionado especialmente recordando su etapa como informático en el Servicio Andaluz de Salud, en el que trabajó una década, y su relación con algunos de sus socios y compañeros de trabajo, sus primeros maestros de EGB o algunos docentes universitarios como Adolfo del Cid, cuando empezó a estudiar Informática en la UMA.

«Mis padres me enseñaron que el esfuerzo, la honestidad y la humildad valen más que cualquier reconocimiento»

Pero, sin duda, los momentos más emotivos emotivos para el nuevo Hijo Predilecto de Vélez-Málaga se han vivido cuando, antes de proyectar un vídeo con imágenes de sus padres, Manolo y Justa, ya fallecidos, les ha dedicado unas palabras: «Me enseñaron que el esfuerzo, la honestidad y la humildad valen más que cualquier reconocimiento». «Da igual lo alto que vueles o los premios que recibas, que lo importante es no olvidar nunca de donde vienes, tus raíces, y mantener los pies en la tierra y lo importante es no defraudar a nuestros seres más queridos».

A su mujer, Carmen, también le ha dedicado un especial agradecimiento, ya que ha dicho que hubo un momento en que ella le animó a «perseguir sus sueños y a »seguir trabajando en lo que quería«, con la empresa Virus Total, la que en 2012 compró Google. De la trayectoria de Quintero ha trazado un perfil la periodista de SUR Nuria Triguero, recordando las noticias más destacadas que este periódico ha publicado del ingeniero informático desde la primera, el 7 de mayo 1999.

De la Torre: «Famous in the world»

Por su parte, el alcalde de Málaga ha resaltado «el paso de gigante» en la proyección tecnológica de Málaga que supuso la apertura de la sede de Google en el Paseo de la Farola hace dos años, que ha permitido crear «un 'hub' potente de ciberseguridad», ha apostillado. A su juicio, ha sido «algo positivo para toda la provincia«. »Hace poco supe que una 'start up' tenía su sede en Benajarafe, y eso demuestra que se puede retener talento y atraer talento, Bernado lo hizo, dijo me quedo aquí, dos buenos símbolos de la Málaga están muy cerca, la sede de Google y la cultural, que están a dos pasos«, ha expresado el regidor malagueño. »Es un hombre de proyección universal, 'famous in the world'«, se ha atrevido a dedicarle en inglés De la Torre.

Tres imágenes del acto de entrega del título de Hijo Predilecto a Bernardo Quintero, este lunes en Vélez-Málaga. E. CABEZAS

Por su parte, el alcalde veleño ha resaltado que el nombramiento de Quintero como Hijo Predilecto se ha hecho «por una convicción profunda, con la unanimidad de la corporación», reconociendo «un mérito por ser un símbolo». «Este título no se entrega porque ha llegado lejos, sino por cómo llegó, sin estridencias y sin alardes», ha expresado Lupiáñez, para quien en la trayectoria del ingeniero informático de Google hay «un hilo íntimo que lo explica todo, mirar la realidad con una inquietud ética y con responsabilidad». «Proclamamos a un ciudadano excepcional, su origen no es un detalle anecdótico sino su punto de partida», ha añadido.