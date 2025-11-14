El Ayuntamiento alerta a los vecinos de Iznate: no se puede consumir el agua del grifo

Alerta entre los alrededor de mil vecinos de la localidad axárquica de Iznate. El agua que llega a sus viviendas ha dejado de ser ... potable, por altos niveles de cloratos, y hasta nuevo aviso, no puede ser consumida. El aviso lo ha comunicado este viernes el Ayuntamiento a través de las redes sociales. El pasado 30 de octubre ya se notificaron niveles alto de este parámetro en uno de los depósitos, que suministraba a una parte de la población, y este viernes la situación se ha extendido al otro almacenamiento.

De esta forma, el Ayuntamiento de Iznate ha anunciado en un comunicado a todos los vecinos de las zonas de Loma de Barcos y Noria y ahora del depósito principal, es decir a todo el pueblo, tras la recepción de un informe desfavorable sobre la presencia de cloratos en los depósitos, que el agua procedente de dichas infraestructuras no es apta para el consumo humano ni para la preparación de alimentos.

«Hasta que vengan los nuevos resultados hay que realizar un suministro alternativo que consistirá en garrafas de agua, que se podrán retirar en el Covirán de Iznate y en el almacén municipal de la Era hasta nuevo aviso», han asegurado desde el Consistorio iznateño, gobernado por el PSOE con mayoría absoluta, en el mencionado comunicado difundido en las redes sociales.

Medidas correctoras

Según el Ayuntamiento, ya «se han tomado las medidas correctoras comunicadas por Snidad hasta la espera de los nuevos resultados de las analíticas. Para cualquier duda o consulta, pueden dirigirse al responsable de Abastecimiento de Agua, Óscar Luis Campos Marfil. Agradecemos la comprensión y colaboración de todos los vecinos», han asegurado en el escrito que firma el alcalde iznateño, Gregorio Campos.

Por su parte, este periódico ha intentado, sin éxito, contactar con el regidor de Iznate. El agua que reciben los vecinos de este municipio axárquico es suministrada por la empresa pública Axaragua, perteneciente a la Mancomunidad Oriental, procedente de la planta potabilizadora de El Trapiche, desde el embalse de La Viñuela.

Fuentes técnicas consultadas por SUR han apuntado a que los niveles altos de cloratos se pueden incrementar por un mantenimiento deficiente de los depósitos de abastecimiento de agua. No obstante, han matizado que los parámetros máximos que fija la normativa han sido modificados recientemente por la Junta de Andalucía, incrementándolos, lo que está complicando la gestión de las redes municipales de abastecimiento en la comunidad andaluza.