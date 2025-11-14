Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista panorámica del casco urbano de Iznate. E. CABEZAS

El Ayuntamiento alerta a los vecinos de Iznate: no se puede consumir el agua del grifo

El Consistorio detecta niveles altos de cloratos en los dos depósitos municipales y proporciona garrafas a los alrededor de mil vecinos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:36

Alerta entre los alrededor de mil vecinos de la localidad axárquica de Iznate. El agua que llega a sus viviendas ha dejado de ser ... potable, por altos niveles de cloratos, y hasta nuevo aviso, no puede ser consumida. El aviso lo ha comunicado este viernes el Ayuntamiento a través de las redes sociales. El pasado 30 de octubre ya se notificaron niveles alto de este parámetro en uno de los depósitos, que suministraba a una parte de la población, y este viernes la situación se ha extendido al otro almacenamiento.

