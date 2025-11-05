El autismo desde todos sus ámbitos: especialistas a nivel mundial participan en un ciclo formativo en Málaga

Actualmente se estima que en España puede haber unas 450.000 personas con un Trastorno del Espectro Autista (TEA), con una prevalencia que se sitúa ya en un caso por cada 88 nacimientos. ... Las redes sociales han desenfocado el paisaje en los últimos años. El desorden de ideas fluye como un bucle continuo en las pantallas, y ese caos no es ajeno a un campo creciente como es el autismo. Por esa necesidad de información filtrada y formación regulada, la Fundación Autismo Sur y la Cátedra de Autismo de la Universidad de Málaga han desarrollado un ciclo puntero y de alto valor académico por el que durante tres jornadas divididas en los próximos meses desfilarán algunas de las voces autorizadas sobre autismo más influyentes a nivel mundial.

El programa, denominado 'Conocimiento y buenas prácticas en autismo', se ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, patrocinador del evento junto a Congelados Guerrero. El ciclo, de carácter multidisciplinar, abordará el autismo desde una perspectiva científica, educativa y vivencial, ofreciendo una mirada basada en la evidencia y en la experiencia.

Las jornadas formativas se dividirán en tres mañanas espaciadas que se llevarán a cabo en dos localizaciones. La primera e inaugural tendrá lugar el sábado 29 de noviembre de 9.00 a 14.00 horas en el Palacio de Congresos de Torremolinos como parte del III Congreso Nacional de Autismo y englobada en la Semana de la Discapacidad de Torremolinos. Tendrá un enfoque divulgativo y práctico y estará centrada en la innovación educativa y en la comprensión del autismo desde la experiencia autista y las buenas prácticas docentes.

En ella participarán el niño de 12 años Pau Brunet, auténtico fenómeno social en las redes, donde impacta y visibiliza su autismo desde un punto de vista personal y juvenil; y el equipo de Orientación Autismo Sur, proyecto educativo creado por los docentes Ginés Ciudad-Real y María José de Luis, que promueve con recursos gratuitos una educación inclusiva, creativa y accesible.

La segunda jornada se celebrará ya en 2026, durante la mañana del viernes 20 de febrero en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, y estará centrada en las familias de la mano de Dafne Santana, terapeuta ocupacional, y Josefina Gibons, especialista en comunicación multimodal. Ambas abordarán en una ponencia conjunta la importancia de los apoyos sensoriales, la regulación emocional y las prácticas centradas en la persona.

Neurodiversidad

Por último, la tercera se llevará a cabo en el mismo emplazamiento y horario que la anterior el viernes 20 de marzo con el prestigioso psicólogo y lingüista peruano Ernesto Reaño como cabeza de cartel y una mesa redonda posterior. Será un cierre de ciclo con una mirada profunda hacia la neurodiversidad, la identidad autista y el respeto a las diferencias individuales, integrando ciencia y experiencia personal.

Este ciclo formativo está dirigido y abierto a profesionales, familias y estudiantes, con opciones de precio reducido para este último colectivo. Las inscripciones ya están abiertas a través de la plataforma Entradium (https://entradium.com/events/iii-congreso-nacional-de-autismo-ciudad-de-torremolinos) e incluyen en todas las jornadas un desayuno servido por Lepanto que adquirirá un rol vertebrador ya que valdrá como espacio de descanso, convivencia y conocimiento compartido entre los participantes. Se podrán adquirir pases sueltos para cada mañana o un paquete con las tres formaciones juntas.

El programa ha sido presentado en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga con la presencia del alcalde, Jesús Lupiáñez (PP), junto a los impulsores del proyecto: Luciano Alonso, presidente de Fundación Autismo Sur; y José Francisco Guerrero, director de la Cátedra de Autismo de la UMA; además de Juan García, concejal de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, del GIPMTM, y de Miguel Ángel Guerrero, representante de Congelados Guerrero, patrocinador junto al Consistorio axárquico de una jornadas que cuentan igualmente con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos y la Universidad de Málaga.

«Hemos recurrido a personas punteras y de perfiles mediáticos para ponerlas a disposición del autismo» Luciano Alonso Presidente de Fundación Autismo Sur

«Colaboramos con la Cátedra de Autismo en una apuesta grande del Ayuntamiento con la Universidad, y aunque el ciclo no se se celebre en Vélez-Málaga sí queríamos anunciarlo aquí. Nuestro compromiso continúa vigente», ha expresado Lupiáñez en un comunicado. Por su parte, Luciano Alonso ha apuntado: «Hemos recurrido a personas punteras y de perfiles mediáticos para ponerlas a disposición del autismo en este ciclo. Nuestro punto de partida fue Temple Grandin, que fue un experimento 'top'. Son perfiles con tirón y con una forma de ver y entender el autismo acordes a nuestra filosofía».

Por su parte, Francisco Guerrero ha agradecido al Ayuntamiento de Vélez-Málaga su «apuesta por la neurodivergencia autista». «Es de los ayuntamientos más inclusivos de España», ha considerado. Sobre el ciclo, ha manifestado: «No resuelve la demanda que existe, pero es una granito de arena». Por último, el responsable de Congelados Guerrero ha puesto el broche a las intervenciones confesando que su colaboración «es un ejercicio de responsabilidad para devolver a la sociedad lo que nuestros clientes nos dan. Estamos muy sensibilizados con esta causa, aunque nos queda mucho por andar». Por ello, y como ha finalizado Luciano Alonso: «La forma más fácil y efectiva de ayudar es formando y sensibilizando a una diversidad predominante a fecha de hoy como es el autismo».