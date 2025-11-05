Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acto de presentación de la iniciativa, este miércoles en Vélez-Málaga. SUR

El autismo desde todos sus ámbitos: especialistas a nivel mundial participan en un ciclo formativo en Málaga

Pau Brunet, Dafne Santana, Josefina Gibons o Ernesto Reaño, entre los ponentes del programa que se desarrollará entre Torremolinos y la Facultad de Ciencias de la Educación en noviembre, febrero y marzo

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:10

Comenta

Actualmente se estima que en España puede haber unas 450.000 personas con un Trastorno del Espectro Autista (TEA), con una prevalencia que se sitúa ya en un caso por cada 88 nacimientos. ... Las redes sociales han desenfocado el paisaje en los últimos años. El desorden de ideas fluye como un bucle continuo en las pantallas, y ese caos no es ajeno a un campo creciente como es el autismo. Por esa necesidad de información filtrada y formación regulada, la Fundación Autismo Sur y la Cátedra de Autismo de la Universidad de Málaga han desarrollado un ciclo puntero y de alto valor académico por el que durante tres jornadas divididas en los próximos meses desfilarán algunas de las voces autorizadas sobre autismo más influyentes a nivel mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  3. 3

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  4. 4

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  5. 5 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  6. 6 Aemet afina la alerta naranja para Málaga: esta es su previsión de lluvia por zonas para esta tarde
  7. 7 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  8. 8 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  9. 9 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  10. 10 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El autismo desde todos sus ámbitos: especialistas a nivel mundial participan en un ciclo formativo en Málaga

El autismo desde todos sus ámbitos: especialistas a nivel mundial participan en un ciclo formativo en Málaga