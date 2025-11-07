Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde, en la inauguración de la nueva sede de la asociación torroxeña. SUR

La asociación de mujeres La Carraca de Torrox estrena sede

El Ayuntamiento también culmina la remodelación integral del patio de Infantil del CEIP de El Morche con una inversión de 100.000 euros

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:36

Comenta

El tejido asociativo de Torrox gana músculo. El Ayuntamiento torroxeño ha inaugurado, con un emotivo y sencillo acto presidido por el alcalde de la localidad, ... Óscar Medina, junto a la primera teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, Paula Moreno, la concejala del área, Vanessa López, y el teniente de alcalde de El Morche, José Luis Ruiz, todos del PP, la nueva sede de la asociación de mujeres de La Carraca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  2. 2 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  6. 6

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  7. 7 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  8. 8 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  9. 9

    La torre más alta de Repsol podría albergar 400 VPO de alquiler asequible para Málaga
  10. 10 Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La asociación de mujeres La Carraca de Torrox estrena sede

La asociación de mujeres La Carraca de Torrox estrena sede