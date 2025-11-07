La asociación de mujeres La Carraca de Torrox estrena sede

El tejido asociativo de Torrox gana músculo. El Ayuntamiento torroxeño ha inaugurado, con un emotivo y sencillo acto presidido por el alcalde de la localidad, ... Óscar Medina, junto a la primera teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, Paula Moreno, la concejala del área, Vanessa López, y el teniente de alcalde de El Morche, José Luis Ruiz, todos del PP, la nueva sede de la asociación de mujeres de La Carraca.

La sala de usos múltiples conocida como Los Llanos 2 está situada en la calle Madrid, y contará con un calendario de actividades del que se informará «puntualmente» desde la Tenencia de Alcaldía de El Morche. El Consistorio torroxeño, por otro lado, también ha culminado la remodelación integral del patio de Infantil del CEIP de El Morche, con una inversión aproximada de 100.000 euros a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

El alcalde ha recordado en un comunicado que «el objetivo es seguir mejorando el día a día de nuestros vecinos, su comodidad y calidad de vida, a la par que continuamos desarrollando los grandes proyectos en todo el municipio de Torrox, como el complejo deportivo y de ocio de Santa Rosa, el tanatorio municipal, los nuevos juzgados o la senda litoral, entre otros«.

Local polivalente

Con respecto al local de usos múltiples que el Ayuntamiento de Torrox ha abierto en la calle Madrid de Los Llanos, se trata de unas obras llevadas a cabo con financiación municipal. En el inmueble se ha restituido la solería y se han acometido diversos trabajos de mejoras de infraestructuras.

En este local tiene ya su nueva sede la asociación de mujeres de La Carraca, que compartía la suya actual con otros colectivos «y era un espacio que se había quedado pequeño, dado que cada vez cuenta con más componentes y actividades», afirmó Medina. Al margen, también tendrá otros tipos de uso, ya que el objetivo es que el local sea «polivalente», según puntualizó el alcalde de Torrox.

Por otro lado, el Ayuntamiento torroxeño ha culminado la remodelación integral del patio de Infantil del CEIP El Morche, con una inversión aproximada de 100.000 euros. En este caso, además de haberse renovado todo el firme e instalado suelo de caucho, se han mejorado los jardines y se han realizado trabajos de pintura en el recinto. Este proyecto municipal se une a la rehabilitación y mejora de las pistas polideportivas del mismo colegio, por un importe cercano a los 40.000 euros.

Mejoras en las pistas del CEIP El Morche

Así, el Consistorio torroxeño, a través de la Concejalía de Deportes, ha finalizado los trabajos de mejoras en las pistas polideportivas del CEIP El Morche. La actuación, que ha supuesto una inversión con recursos municipales que ronda los 40.000 euros, «entra dentro del proyecto que tenemos de un municipio que aumente y mejore las instalaciones deportivas», según ha explicado el alcalde, durante su visita al centro educativo, acompañado por el concejal del Área, José Manuel Fernández (PP).

«Me siento muy orgulloso de cómo han quedado estas pistas polideportivas que van a ser usadas y mucho por los vecinos de El Morche y del resto del municipio de Torrox», ha manifestado Medina en un comunicado. El alcalde ha destacado a la Concejalía de Deportes por «el esfuerzo de mejorar, señalizar y pintar» las instalaciones y ha agradecido «la gran labor que realiza por el deporte en nuestro municipio».

Por su parte, el edil de Deportes ha explicado en el mencionado comunicado que la pista polideportiva del colegio es utilizada por el alumnado del centro en horario lectivo, pero también tienen uso público por las tardes, en horario de 18.00 a 22.00 horas, incluyendo a los equipos de la Escuela de Baloncesto de El Morche, jóvenes, adultos o colectivos de personas mayores, entre otros.

Ampliar El alcalde y el concejal de Deportes, en la visita a las instalaciones deportivas. SUR

Las reformas se han centrado en la instalación de un nuevo suelo de resina en la pista polideportiva. Asimismo, se han ampliado las dimensiones de uno de los campos de baloncesto con el objetivo de que pueda acoger partidos y competiciones de todas las categorías, y se han pintado para habilitarlas tanto para básquet como minibásquet. También se ha ejecutado un sistema de recogida de pluviales con el que hasta ahora no contaba el patio, lo que evitará acumulaciones de agua sobre el terreno de juego.

Fernández ha recordado que cuando llegaron al equipo de gobierno no existían en El Morche instalaciones para practicar deporte por la tarde. Por ese motivo, se acometió entonces una externalización de la pista, con la instalación de una puerta corredera para separar el edificio del colegio de la instalación deportiva, permitiendo abrir el campo por la tarde. «Este año hemos querido dar un paso más con la renovación de la pista», ha incidido el concejal de Deportes. »Desde el Área de Deportes estamos muy contentos de poder ofrecer a la ciudadanía una nueva instalación para los niños en edad escolar y para el resto de vecinos del municipio«, ha señalado.

El Ayuntamiento de Torrox, como ya hizo en el colegio Colina del Sol, tiene previsto para el próximo año la apertura al público por la tarde de las instalaciones deportivas del colegio Mare Nostrum de Torrox, de forma que todos los niños en edad escolar de La Rabitilla y vecinos del municipio puedan usarlas también. El Consistorio reservará una partida para esta actuación en los presupuestos de 2026.