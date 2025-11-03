Arrancan los trabajos para restaurar una antigua cantera en el parque natural de Nerja

El Barranco de Los Colmenarejos, en el término municipal de Nerja, es uno de los escasos cauces de origen periglaciar que existen en el parque ... natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Ubicado a apenas un kilómetro de la pedanía nerjeña de Maro, en su primer tramo se sitúa una enorme cantera de piedra caliza abandonada, en la que desde hace más de dos décadas permanecen una veintena de vehículos industriales y maquinaria pesada de gran tamaño, que ha sido objeto de robos frecuentes y ataques vandálicos.

La antigua instalación minera fue precintada por el Ayuntamiento de Nerja el 20 de julio de 2000. Durante más de una década, el expropietario, la empresa de materiales de construcción Orlando S. L., trató de conseguir que los tribunales le permitieran reabrir su actividad minera, ya que la concesión no estaba caducada y únicamente se habían explotado tres de las diez hectáreas de superficie, como ocurrió con otra cantera situada en el término municipal de Canillas de Albaida, que continúa activa a pesar de estar situada también dentro de los límites del parque natural que comparten las provincias de Málaga y Granada.

Los tribunales avalaron en sucesivas resoluciones judiciales la decisión del Consistorio de precintarla

Sin embargo, los tribunales avalaron en sucesivas resoluciones judiciales la decisión del Consistorio nerjeño. Fue entonces, cuando, a partir de 2013, el empresario de Vélez-Málaga, Orlando Rodríguez, ha venido tratando de conseguir los permisos correspondientes de las administraciones local y autonómica para poder retirar toda la maquinaria pesada que allí permanece. Tras doce años de procedimientos burocráticos, este paso ya se ha dado y ya han podido comenzar los trabajos de restauración de la antigua cantera de Colmenarejos.

Así lo ha anunciado este lunes el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Nerja. El concejal de Medio Ambiente, Javier Rodríguez (PP), ha informado que tras recibir las autorizaciones preceptivas, la empresa Materiales de Construcción Orlando S. L., ha iniciado los trabajos previos que van a posibilitar la restauración de la antigua cantera 'Orlando'. Concretamente las actuaciones se han iniciado con la adecuación del carril de acceso a la explotación. Un vez terminadas se llevará a cabo la retirada de maquinaria abandonada, la eliminación de escombros, así como movimientos de tierra para la restauración ambiental del terreno.

Plan de Restauración

Desde que se extinguiera la concesión para la explotación de la cantera, y a pesar de los diferentes requerimientos municipales, no fue hasta el año 2020 cuando dicha empresa presentó ante la Junta de Andalucía el llamado 'Plan de Restauración', «en el que se recogen las medidas necesarias para su clausura definitiva». Tras diversas reuniones entre la mercantil, las Delegaciones Territoriales de Industria y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y los técnicos municipales, dicho plan fue finalmente aprobado por la administración autonómica, concediéndose las autorizaciones que han permitido el inicio de las actuaciones.

Por último, tanto el alcalde, José Alberto Armijo (PP), como el concejal de Medio Ambiente han expresado en un comunicado su «satisfacción» por el inicio de estos trabajos, destacando que «por fin, tras años desde el cese de la explotación, la empresa Materiales de Construcción Orlando S. L. ha iniciado la restauración». Asimismo, han agradecido la coordinación de todas las partes implicadas (Ayuntamiento, Junta de Andalucía y la propia empresa), subrayando que esta actuación representa «un paso importante para la recuperación definitiva de este espacio natural de Nerja».

«Por fin, tras años desde el cese de la explotación, la empresa ha iniciado la restauración» José Alberto Armijo Alcalde de Nerja

La situación de esta antigua cantera de áridos esconde un conflicto iniciado hace más de dos décadas, justo cuando la Junta de Andalucía estaba tramitando la declaración del parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, que tuvo lugar en noviembre de 1999. El Ayuntamiento nerjeño dio por caducada la licencia de explotación de esta cantera, junto a la del río de la Miel, que posteriormente se usó como vertedero irregular de escombros y podas durante 18 años.

Ésta última situación sentó en el banquillo a finales de 2022 y principios de 2023 al alcalde nerjeño, a la concejala de Vivienda, Nieves Atencia (PP), y a seis empresarios de la construcción locales. Todos fueron absueltos por el Juzgo de lo Penal número 15. El fiscal, que pedía dos años de prisión y 18 meses de inhabilitación, recurrió el fallo con respecto al regidor. La Audiencia Provincial ordenó al juzgado dictar una nueva sentencia. El pasado mes de febrero el juzgado absolvió por segunda vez a Armijo, en un fallo que no volvió a ser recurrido por el Ministerio Público.