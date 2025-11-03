Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los vehículos pesados abandonados en el barranco de Los Colmenarejos E. CABEZAS

Arrancan los trabajos para restaurar una antigua cantera en el parque natural de Nerja

La empresa Materiales de Construcción Orlando S. L. comienza las actuaciones para retirar la maquinaria pesada que lleva en el entorno más de dos décadas

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:37

Comenta

El Barranco de Los Colmenarejos, en el término municipal de Nerja, es uno de los escasos cauces de origen periglaciar que existen en el parque ... natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Ubicado a apenas un kilómetro de la pedanía nerjeña de Maro, en su primer tramo se sitúa una enorme cantera de piedra caliza abandonada, en la que desde hace más de dos décadas permanecen una veintena de vehículos industriales y maquinaria pesada de gran tamaño, que ha sido objeto de robos frecuentes y ataques vandálicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  4. 4 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  5. 5 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  6. 6 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  7. 7 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  8. 8 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  9. 9

    Más de un millar de familias entrarán a vivir en una VPO en Málaga a lo largo del año que viene
  10. 10 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Arrancan los trabajos para restaurar una antigua cantera en el parque natural de Nerja

Arrancan los trabajos para restaurar una antigua cantera en el parque natural de Nerja