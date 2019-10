Aprueban una nueva ordenanza para crear un registro de demanda de VPO E Lunes, 7 octubre 2019, 00:32

c. El Ayuntamiento de Nerja aprobó en el último pleno de la corporación, celebrado el pasado miércoles, una nueva ordenanza reguladora del registro municipal de demandantes de VPO y el proceso de adjudicación de viviendas protegidas, que actualiza la actualmente en vigor, aprobada en 2010.

Este acuerdo tiene como fin reactivar el registro de demandantes de viviendas protegidas, que es la herramienta necesaria e imprescindible para la adjudicación de este tipo de viviendas, según informó el Consistorio nerjeño. También permitirá disponer de una información actualizada para planificar, en función de las necesidades, las políticas de vivienda a desarrollar por la administración.

La propuesta fue apoyada por todas las formaciones políticas con representación municipal, excepto el PSOE, que votó en contra. Ahora se abre un plazo de información pública de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. El texto se podrá consultar en el BOP y en la página web.

En el pleno también se aprobó definitivamente el expediente de modificación de créditos presentado en el pleno de agosto, no admitiendo la reclamación presentada por Adelante Nerja-Maro «al no estar dentro de los supuestos de la ley». Esta modificación permite financiar actuaciones como el plan de choque de limpieza con FCC, el arreglo de la cubierta del pabellón deportivo -la piscina lleva cerrada desde abril de 2018- y el centro social de Maro -cerrado también-, mejorar equipamientos, así como abonar facturas que no se habían tramitado «con el procedimiento previo establecido».

En la sesión tomó posesión de su acta la número dos de Ciudadanos, Mari Carmen López, en sustitución de Manuel Carrillo, quien dimitió por motivos personales.