El antiguo mercado de San Francisco se reabrirá en agosto después de tres años de obras El Ayuntamiento adjudica los diez espacios de hostelería y seis de los siete puestos de artesanía, tras una inversión que ha rondado los tres millones EUGENIO CABEZAS Domingo, 22 julio 2018, 00:03

El mercado de San Francisco, en pleno corazón del centro histórico de Vélez-Málaga, cerró sus puertas hace cuatro años, trasladando sus puestos a la antigua estación de autobuses, en la avenida Vivar Téllez, después de que se invirtieran por parte del Consistorio 800.000 euros en su adaptación. En febrero de 2015 arrancaron las obras de rehabilitación del antiguo mercado de abastos, para su reapertura como centro de iniciativas empresariales. Sin embargo, más de tres años después el recinto, aunque ha albergado algunos eventos, sigue sin reabrirse.

No obstante, la concejala de Empresa y Empleo, María José Roberto (PA), confía en que en el plazo de un mes puedan abrirse los 16 puestos adjudicados hasta ahora, de los que diez son de hostelería y seis son de artesanía, quedando únicamente libre un puesto de artesanía. La edil veleña insistió en que cuando llegaron al gobierno, en junio de 2015, las obras no estaban finalizadas y que el presupuesto destinado no contemplaba la instalación del suministro eléctrico, ni de las tuberías, por lo que explicó que han tenido que realizar un desembolso extra de 800.000 euros, que se suman a los 2,1 millones en que se adjudicaron los trabajos a la empresa pública Tragsa por parte del anterior equipo de gobierno del PP.

«Va a ser un referente en toda la provincia, la espera habrá merecido la pena», consideró Roberto, quien explicó que los locales han sido asignados por una comisión de valoración, con la participación de representantes del Ayuntamiento, la Fundación Andalucía Emprende, la Cámara de Comercio de Málaga, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y el OALDIM. Así, habrá un restaurante, una cervecería, una vinoteca, un taller de cocina, y un establecimiento especializado en comida vegetariana, entre otros.

«Todo se ha hecho cumpliendo con la ordenanza que ya aprobamos», dijo la edil, quien explicó que los adjudicatarios tendrán que afrontar los gastos de mantenimiento, como luz y agua, en función de los metros cuadrados que ocupen. Por su parte, el portavoz del PP y exalcalde veleño, Francisco Delgado Bonilla, criticó que se esté «despilfarrando el dinero en comprar todo tipo de maquinaria de hostelería». «Nosotros lo planteamos como un mercado 'gourmet' con marcas de la firma 'Sabor a Málaga', que tendrían que afrontar parte de las inversiones», manifestó el exregidor.

En noviembre de 2017, el proyecto del nuevo Mercado de San Francisco de Vélez-Málaga fue galardonado con el 'Premio Progreso', otorgado por su «importante impacto social y económico» para municipios de más de 50.000 habitantes. Este distintivo, que otorga la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), reconoce «la originalidad e innovación de proyectos desarrollados por ayuntamientos que mejoran el bienestar de los ciudadanos», según el jurado.