Algarrobo rinde un homenaje póstumo a Dieter Wienberg, el alemán que echó raíces en la Costa del Sol y revolucionó la agricultura moderna

La producción de frutos rojos de Huelva, la hortofruticultura bajo plásticos en Almería o los cultivos de subtropicales de la Axarquía y la Costa Tropical de Granada ... , no serían posibles sin las aportaciones pioneras del que fue todo un visionario, el alemán Dieter Wienberg, fallecido el 18 de diciembre de 2023 en su país natal, a los 94 años, por causas naturales, y que está considerado el auténtico 'padre' de la agricultura moderna en el sur de Europa.

Tras los numerosos reconocimientos que recibió en vida, el añorado investigador alemán todavía sigue siendo protagonista de actos de homenaje. Así, el Ayuntamiento de Algarrobo ha celebrado este pasado sábado el acto oficial de nombramiento como Hijo Adoptivo del municipio, a título póstumo, al doctor Hans-Dieter Wienberg, el primer director del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) La Mayora, en un emotivo homenaje que ha tenido lugar en el salón de celebraciones Ottawa y que ha reunido a familiares, vecinos y autoridades de distintos ámbitos.

«Wienberg no solo transformó cultivos. Transformó vidas. Fue un pionero que ayudó a levantar un municipio» Natacha Rivas Alcaldesa de Algarrobo

La alcaldesa, Natacha Rivas (PP), ha subrayado en un comunicado que se trata de «un reconocimiento merecido y profundamente simbólico», no solo por la relevancia científica del doctor Wienberg, «sino por el amor y el compromiso que siempre mostró hacia Algarrobo». «Wienberg no solo transformó cultivos. Transformó vidas. Fue un pionero que ayudó a levantar un municipio que venía de tiempos difíciles», destacó la regidora en un comunicado. Con este homenaje, Wienberg se convierte en el segundo Hijo Adoptivo en la historia del municipio.

El acto contó con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), amigo personal del homenajeado, así como representantes de la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Embajada de Alemania, además de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, asociaciones locales y colectivos vecinales, además de otros regidores de la comarca de la Axarquía como el de Torrox, Óscar Medina (PP).

Trayectoria

Durante el acto los protagonistas destacaron la labor del doctor Wienberg, pionero de la investigación agrícola moderna en el sur de Europa. Fue él quien, en los años sesenta del pasado siglo, descubrió el potencial de las tierras de Algarrobo y lideró personalmente la compra y puesta en marcha de la estación experimental La Mayora, que acabó convirtiéndose en un centro de referencia internacional.

Bajo su dirección, se impulsaron transformaciones clave para el campo andaluz y español: la implantación del aguacate como cultivo viable en Europa, el desarrollo del fresón en Huelva, la introducción del tomate híbrido en Almería o la primera exportación de fresas por vía aérea en Europa. Gracias a estos avances, hoy los cultivos derivados de aquella visión superan los mil millones de euros anuales de impacto económico. Como él mismo solía decir: «Hay que ver la riqueza que puede crear la ciencia».

El Ayuntamiento algarrobeño ya le rindió homenaje dedicándole una avenida y un monolito en 2017

Aunque su etapa en La Mayora finalizó en 1976, Wienberg nunca se desvinculó de Algarrobo. Mantuvo un lazo personal y afectivo con el municipio durante toda su vida, regresando en numerosas ocasiones y dejando siempre huella entre quienes le conocieron. En marzo de 2017, el Ayuntamiento algarrobeño ya le rindió homenaje dedicándole una avenida y un monolito, y este sábado ese gesto se completó con el mayor reconocimiento institucional que puede otorgar el municipio.

La familia del doctor, con Carlos, Peter y Carolina Wienberg, hijos del homenajeado, asistió al acto y recogió el título «con emoción y gratitud», en un evento que también contó con la entrega de un retrato conmemorativo por parte de la Asociación de Amigos de Vélez-Málaga y la Axarquía (AVA), y una actuación musical de Lorenzo Segovia que aportó solemnidad y emoción al encuentro.

Convenio hispano-alemán

La historia de este teutón es de lo más llamativa. Dieter Wienberg nació el 14 de junio de 1929 en Turingia (Alemania) y era ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Económicas con la nota 'magna cum laude'. En agosto de 1954 se trasladó a Zaragoza con una beca de intercambio hispano-alemana, concretamente al Instituto Nacional de Colonización. Apenas cinco meses después, en enero de 1955, entró en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Wienberg fue uno de los impulsores del convenio bilateral de colaboración hispano-alemana en La Mayora, que se firmó en 1961 en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid y por el que el CSIC compró la finca La Mayora, en la que hoy se ubica la Estación Experimental del centro de investigación en Algarrobo. Dieter Wienberg fue nombrado director de este nuevo centro de investigación agrícola donde permaneció hasta que finalizó el convenio de colaboración hispano-alemana a finales de 1976.

En 1961, la estación experimental La Mayora realizó la primera exportación de fresa a Europa por avión

En 1961, La Mayora realizó la primera exportación de fresa a Europa por avión. En 1962, con la dirección de Dieter Wienberg, se iniciaron los primeros ensayos de producción a gran escala de tomates en Almería, destinados a la exportación. Se introdujeron nuevas variedades de judía y se empezó a trabajar con tomates híbridos.

Pero, sin duda, el gran impacto de La Mayora se produjo en 1966, después de un viaje de Wienberg a la Universidad californiana de Davis. De allí se trajo nuevas variedades y técnicas para el cultivo de la fresa, que al poco tiempo trasladó a la localidad onubense de Lepe, revolucionando la agricultura de aquella provincia. Aunque los primeros ensayos con frutos rojos se hicieron en la finca experimental de Algarrobo, Wienberg apostó por extender el cultivo en la provincia onubense.

Aguacates y mangos

Lo hizo después de descubrir otro cultivo apenas hasta entonces conocido en España y que iba a cambiar también para siempre, en las décadas posteriores, la agricultura del litoral tropical andaluz, el aguacate, procedente igualmente de tierras californianas. Posteriormente se incorporó el mango, y una larga lista de otros muchos tropicales, como la chirimoya, la papaya, la pitaya, el carambolo, el litchi, la lúcuma, el café... En esos primeros años de La Mayora como finca experimental, la presencia de científicos y técnicos españoles era testimonial, aunque sí muy numerosa la de obreros agrícolas, suponiendo un impacto la incorporación masiva de la mujer al trabajo, demandada por las necesidades del cultivo de la fresa.

Tras su etapa como director del centro, Wienberg se dedicó a la carrera diplomática y al servicio público dentro del Ministerio de Agricultura de Alemania. Pero no se desvinculó por completo de La Mayora ni de la provincia. Tenía casa en Marbella, donde pasaba largas temporadas y, a menudo, acudía a la finca experimental de Algarrobo para interesarse por los últimos avances e investigaciones del centro. De hecho, según contó tras su muerte el personal y científicos del centro, en los últimos años se había mostrado «muy preocupado» por la sequía extrema y la falta de precipitaciones y cómo esto podría repercutir en las plantaciones de mangos y aguacates.

Wienberg fue nombrado como académico de la Real Academia de Ingeniería el 22 de febrero de 2023

Cabe destacar también que, entre los numerosos reconocimientos que recibió en su dilatada trayectoria, Dieter Wienberg cuenta con las distinciones de la Orden del Mérito Agrícola de España, Orden de Alfonso X el Sabio, la Orden del Mérito Agrícola de Portugal, la Orden del Mérito Civil de Italia y la Orden del Mérito Civil de Alemania. El 23 de mayo de 2016 fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Málaga y el 10 de marzo de 2017 el Ayuntamiento de Algarrobo puso su nombre a la avenida que da acceso a la Estación Experimental del IHSM La Mayora.

Como último reconocimiento en vida, Wienberg fue nombrado como académico de la Real Academia de Ingeniería el 22 de febrero de 2023. Todos los trabajadores del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora UMA-CSIC lamentaron el fallecimiento de Dieter Wienberg y trasladaron a sus familiares su más sentido pésame. En enero de 2024 la finca La Mayora acogió un primer homenaje póstumo.