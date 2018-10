Agricultores de la Axarquía piden soluciones contra los residuos de los invernaderos

La organización agraria COAG y la Mancomunidad de la Axarquía han acordado crear una mesa de trabajo para abordar los problemas que afectan al sector de la agricultura intensiva bajo plástico de la comarca como son la gestión de los residuos plásticos -blancos y negros- y de los restos vegetales agrícolas, gran parte de los cuales se acumulan en veredas, ramblas, caminos rurales y junto a los propios invernaderos, constituyendo un foco de plagas y enfermedades. La problemática tiene su origen en la carencia de un plan de gestión de residuos de restos vegetales adaptado a la comarca de la Axarquía, que concentra la mayor superficie de invernaderos de la provincia -731 de 789 hectáreas-, y la ausencia de plantas de compostaje en la zona.

Según COAG, actualmente no hay un sistema colectivo de gestión de plásticos agrícolas en la comarca y, dado el bajo precio actual del plástico reciclado, los gestores privados no está procediendo a su retirada, por lo que el agricultor no sabe qué hacer con este residuo ni donde llevarlo. Ante esta situación, los restos plásticos y vegetales se acumulan en veredas, ramblas, caminos rurales y junto a los propios invernaderos. En Málaga no existe ninguna instalación autorizada para la gestión de restos vegetales en las áreas de los invernaderos. La Axarquía cuenta con una planta de transferencia de residuos que pertenece a la Diputación, pero que admite una pequeña cantidad de restos vegetales. El punto limpio de Vélez también admite una pequeña cantidad de restos vegetales, pero sólo es posible si se solicita previamente al traslado de los residuos.