Adjudicadas las obras del futuro museo del castillo de Torre del Mar: inversión, plazos y empresa elegida

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha dado un paso decisivo para la recuperación del antiguo castillo de Torre del Mar, uno de los enclaves más simbólicos del pasado defensivo y comercial del municipio y del que apenas se conservan restos. ... El inmueble de la calle Angustias, vinculado históricamente al desaparecido castillo que protegía la costa frente a incursiones piratas, comenzará a transformarse en un centro de interpretación después de que el Consistorio veleño haya adjudicado las obras por 845.236 euros a la empresa Construcciones Calderón S. L.

La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de seis meses, permitirá restaurar el edificio y desarrollar su futuro proyecto museográfico. La previsión municipal es que el espacio pueda estar plenamente operativo a lo largo de 2026, siempre que no se produzcan retrasos administrativos o constructivos. «Tras superar todos los trámites que exige la Ley de Contratos del Sector Público, ya contamos con la empresa que llevará a cabo los trabajos. Si no surge ningún imprevisto, Torre del Mar podrá contar en 2026 con su centro de interpretación plenamente finalizado», señaló el teniente de alcalde torreño, Jesús Carlos Pérez Atencia (GIPMTM) en un comunicado.

«Este reconocimiento demuestra el rigor, la solvencia y la relevancia del trabajo realizado» Jesús Carlos Pérez Atencia Teniente de alcalde de Torre del Mar

La intervención ha sido seleccionada dentro del programa estatal para la dinamización del patrimonio histórico de uso turístico, financiado con fondos europeos Next Generation. De los 92 proyectos aprobados en toda España, solo uno corresponde a la provincia de Málaga, precisamente el de Torre del Mar. Un hecho que Atencia interpretó como «un respaldo contundente» al trabajo técnico desarrollado en los últimos años: «Este reconocimiento demuestra el rigor, la solvencia y la relevancia del trabajo realizado, y pone en valor el potencial turístico y cultural de nuestra localidad».

La recuperación del castillo supone retomar una de las demandas históricas del núcleo torreño, cuyo pasado militar -con su torre vigía, su fortaleza costera y posteriormente su papel estratégico en el comercio marítimo- ha quedado en gran parte diluido por el crecimiento urbano y el auge turístico de las últimas décadas. «La actuación pretende recuperar los valores patrimoniales del edificio, convirtiéndolo en un modelo representativo de Torre del Mar, históricamente configurado por su función militar y su intensa actividad comercial», explicó el edil torreño.

Tres ofertas de empresas

Por su parte, la concejala de Empresa y Empleo, Belén Zapata (GIPMTM), detalló que al procedimiento se presentaron tres empresas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La mesa de contratación propuso finalmente la adjudicación atendiendo «a la mejor relación calidad-precio conforme a los criterios técnicos y económicos del pliego». Zapata subrayó que la financiación será del 100% con cargo a fondos europeos y que el proyecto permitirá «mostrar no solo el devenir histórico del castillo, sino también la evolución paralela de la población torreña, devolviéndole el protagonismo que tuvo y dando a conocer la identidad de Torre del Mar».

La edil recordó en el mencionado comunicado, citando al Consejo de Europa, que este tipo de equipamientos patrimoniales ofrecen «una oportunidad única para crear vínculos entre las personas, los lugares y las historias, a través de recursos heredados del pasado que reflejan valores y tradiciones en constante evolución».

Ampliar Los ediles Belén Zapata y Jesús Carlos Pérez Atencia, este jueves en la presentación de las obras. SUR

El Ayuntamiento confía en que el futuro centro de interpretación actúe como catalizador para la revitalización cultural del casco histórico torreño, donde se pretende consolidar un itinerario patrimonial que conecte los espacios históricos con la oferta museística del municipio. «Con este centro de interpretación, Torre del Mar da un paso decisivo para recuperar su patrimonio, fortalecer su identidad y proyectar su historia hacia el futuro», concluyó Atencia.