Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la plaza de la Axarquía de Torre del Mar, donde se ubican los restos del antiguo castillo. E. CABEZAS

Adjudicadas las obras del futuro museo del castillo de Torre del Mar: inversión, plazos y empresa elegida

El nuevo espacio en la calle Angustias divulgará la historia militar y comercial del núcleo costero de Vélez-Málaga con un coste previsto de 845.236 euros, financiados con los fondos europeos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:48

Comenta

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha dado un paso decisivo para la recuperación del antiguo castillo de Torre del Mar, uno de los enclaves más simbólicos del pasado defensivo y comercial del municipio y del que apenas se conservan restos. ... El inmueble de la calle Angustias, vinculado históricamente al desaparecido castillo que protegía la costa frente a incursiones piratas, comenzará a transformarse en un centro de interpretación después de que el Consistorio veleño haya adjudicado las obras por 845.236 euros a la empresa Construcciones Calderón S. L.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  2. 2 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  3. 3 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  4. 4

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  5. 5 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  6. 6 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  7. 7 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  8. 8 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  9. 9

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  10. 10 Un camión volcado obliga a cerrar al tráfico la A-92M a la altura de Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Adjudicadas las obras del futuro museo del castillo de Torre del Mar: inversión, plazos y empresa elegida

Adjudicadas las obras del futuro museo del castillo de Torre del Mar: inversión, plazos y empresa elegida