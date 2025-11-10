Adiós a la Cafetería Cavana tras más de medio siglo en pleno corazón turístico de Nerja

La Cafetería Cavana echó el cierre este pasado domingo 2 de noviembre en pleno corazón de Nerja, poniendo fin a más de medio siglo de ... historia de un establecimiento hostelero que ha sido todo un símbolo y punto de encuentro para los vecinos y miles de turistas que visitan cada año la localidad costera más oriental de la provincia. Los propietarios del negocio, la familia Pérez Bueno, han vendido el edificio a unos inversores, que tienen prevista su rehabilitación integral.

Ubicada en la plaza del mismo nombre, a escasos metros del Balcón de Europa, los orígenes de la Cafetería Cavana se remontan a mayo de 1973, cuando, según consta en el acta de la comisión permanente del Ayuntamiento de Nerja, de fecha 27 de junio de ese mismo año, y a instancia de Encarnación Bueno Atencia, se concedió la licencia de apertura número 29 como cafetería de segunda categoría, bajo la denominación 'Cavana Snack-Bar', situada entonces en la entonces conocida plaza de los Mártires, la actual Plaza Cavana, número 2.

Los orígenes de la Cafetería Cavana se remontan a mayo de 1973, cuando se le otorgó la licencia de apertura

Así lo han recordado desde el Museo de Nerja en una publicación en las redes sociales. A lo largo de su extensa trayectoria, además de su actividad estrictamente hostelera, el establecimiento se convirtió, junto a la recién inaugurada Librería Europa, un negocio que sigue abierto, aunque se trasladó hace poco más de un año a la cercana calle Diputación, y el colegio XXV Años de Paz, que posteriormente se pasó a llamar Maestro Joaquín Herrera Álvarez y también se trasladó en primeros años noventa, «en un referente de las inquietudes político-culturales de la Nerja de los años setenta» del pasado siglo, según recoge el texto del espacio cultural propiedad de la Fundación Cueva de Nerja difundido en las redes sociales.

De esta forma, en sus instalaciones era habitual la celebración del denominado Torneo Local de Ajedrez, las '12 Horas de Parchís' o exposiciones con obras de artistas como Pepe Carneros o el homenaje a Som Cerezo en 1975, así como muestras de los fotógrafos Juan Carlos Piovano en 1976 y Paco García en 1977, acuarelas de David Kenning en 1994, pinturas de Liza Bolinguer en 1996 o collages de Roberto Díaz en 2006.

Arriba y abajo a la izquierda, dos imágenes de celebraciones en el establecimiento en los años ochenta del pasado siglo y abajo a la derecha, la fachada del negocio en la actualidad. SUR Y E. CABEZAS

En un artículo publicado en SUR el 27 de marzo de 1975, titulado 'Promoción cultural de la Sala Cavana', el entonces corresponsal, Juan Palomo, señalaba que desde su inauguración, en 1973, se habían celebrado doce exposiciones, destacando una organizada por el mencionado colegio XXV Años de Paz, correspondiente a la Escuela de Pintura Infantil. Los propietarios, los hermanos Salvador y Rafael Pérez Bueno, manifestaron a Palomo que su principal propósito «era fomentar el arte y la cultura en Nerja y en la Costa del Sol».

Pepe Franco, quien trabajó como camarero desde 1976 hasta 2019, ha recordado que personalidades como el periodista Pablo de Irazazabal, el escultor Aurelio Teno o el escritor Juan Madrid fueron clientes habituales del local. «Este último solía utilizar, durante los inviernos de finales de los años ochenta, el espacio junto a la chimenea para escribir los guiones de la serie Brigada Central», han apostillado desde el Museo de Nerja.

Cavana fue punto habitual de encuentro para la contratación de extras de la mítica serie 'Verano Azul'

Asimismo, la Cafetería Cavana fue punto habitual de encuentro para la contratación de extras de la mítica serie 'Verano Azul'. El establecimiento también apareció en el rodaje de la inolvidable producción dirigida por Antonio Mercero, concretamente en el capítulo 4, titulado 'Beatriz, mon amour'.

Con el cierre de la Cafetería Cavana se pone punto y final a un establecimiento hostelero emblemático en el centro de Nerja. Sus sofás, su barra y su terraza han visto pasar a miles de clientes, que se convirtieron en una gran familia.