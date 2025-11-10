Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del verano de 1984 en el establecimiento hostelero, en la que aparecen Manuel y Aurelio Teno, Rafael Lafuente, Félix Malpartida y Federico Bombarelli. SUR

Adiós a la Cafetería Cavana tras más de medio siglo en pleno corazón turístico de Nerja

Los dueños del establecimiento venden el edificio y ponen fin a 52 años de historia de un espacio que ha sido punto de encuentro de la vida social de la localidad costera más oriental de la provincia

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:18

La Cafetería Cavana echó el cierre este pasado domingo 2 de noviembre en pleno corazón de Nerja, poniendo fin a más de medio siglo de ... historia de un establecimiento hostelero que ha sido todo un símbolo y punto de encuentro para los vecinos y miles de turistas que visitan cada año la localidad costera más oriental de la provincia. Los propietarios del negocio, la familia Pérez Bueno, han vendido el edificio a unos inversores, que tienen prevista su rehabilitación integral.

