Acuerdo entre el Obispado y el Ayuntamiento de Vélez-Málaga para el intercambio de varios inmuebles y solares

Acuerdo entre el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y el Obispado de Málaga para el intercambio de una serie de bienes inmuebles. Tras la firma de un convenio en julio de 2024 ... , la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha ratificado, en su sesión ordinaria celebrada este lunes, la obtención de varias parcelas de equipamientos y sistemas locales del Plan General de Ordenación urbana (PGOU) de Vélez-Málaga de titularidad del Obispado de Málaga correspondientes a los sistemas generales del Cerro de los Remedios, la antigua guardería de La Villa y la ermita de Santa Rosalía, para llevar a cabo en estas superficies diferentes proyectos «en pro del desarrollo del municipio».

El organismo municipal que integra el equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, ha respaldado la dotación de crédito correspondiente para acometer la adquisición de las tres fincas citadas. La institución eclesiástica percibirá, en virtud al acuerdo suscrito, el inmueble situado en la calle San Cayetano, ubicado frente por frente con la calle Pescadería Vieja. Este espacio servirá para el desarrollo de las sesiones de catequesis. El valor de este inmueble municipal alcanza los 209.000 euros.

El acuerdo permitirá poner en funcionamiento el columbario de la ermita de Los Remedios

La naturaleza de este convenio, que se cimenta en un protocolo previo firmado en el mes de julio de 2024 por el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), el vicario general, Antonio Jesús Coronado, y el párroco de San Juan, Fernando José Azuaje, ambos en representación del Obispado de Málaga, «representa un avance determinante en el impulso de distintos proyectos de gran entidad para el municipio», entre los que se encuentra la puesta en funcionamiento del columbario de la ermita de Los Remedios, la antigua guardería de La Villa y la ermita de Santa Rosalía.

La Junta de Gobierno local ha dado visto bueno, como órgano competente, al proyecto de iniciar el expediente de expropiación de mutuo acuerdo para la obtención de estas fincas calificadas como equipamientos y sistemas locales del PGOU de Vélez-Málaga propiedad del Obispado de Málaga.

2.700 metros cuadrados

En lo referido a la extensión de las parcelas, que, tras la finalización en positivo del expediente de expropiación de mutuo acuerdo pasarían a disposición municipal, cabe reseñar que alcanzan una superficie estimada en extensión de más de 2.700 metros cuadrados, destacando entre las tres fincas urbanas la pastilla de domino público situada en el Cerro de San Cristóbal, con un entramado de más de 2.448 metros, que se segregarán con respecto a la finca matriz, ya que lindan con terrenos antiguos de la Casa Larios.

«Este proyecto adquiere una significatividad decisiva para poder llevar a cabo actuaciones de vital importancia para nuestro municipio y para todos los vecinos», ha valorado Lupiáñez en un comunicado, en el que ha detallado que «la operación permitirá la cesión de parte del exterior del entorno del Cerro de los Remedios para poner en funcionamiento el columbario de la Ermita de Los Remedios, la guardería de La Villa y la Ermita de Santa Rosalía, de propiedad eclesiástica, a cambio de un local en calle Pescadería Vieja, de titularidad municipal».

«Todo lo que redunde en darle vida a nuestra ciudad resultará esencial y satisfactorio para todos nosotros» Jesús Lupiáñez Alcalde de Vélez-Málaga

El regidor local ha encumbrado la trascendencia del convenio alcanzado con el Obispado de Málaga, en clave de potenciación de proyectos municipales y auspiciado «tras tiempo trabajando en poder materializarlo». «Considero que es importante que exista esta colaboración entre ambos entes, un marco de conexión necesario que vincule nuestra Iglesia, nuestro patrimonio religioso y también la institución del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, para poder seguir trabajando en algunos de estos espacios que a fecha de hoy estaban pendientes de esta firma», ha subrayado Lupiáñez.

Asimismo, el máximo mandatario veleño ha agregado en el mencionado comunicad el valor del acuerdo para el templo de San Juan, «pues ganará un espacio importante para su labor de catequesis, que tiene muchísimo movimiento. Todo lo que redunde en darle vida a nuestra ciudad, en este caso al centro histórico, resultará esencial y satisfactorio para todos nosotros», ha concluido Lupiáñez.