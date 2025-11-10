Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fachada principal del Ayuntamiento veleño en la céntrica plaza de Las Carmelitas. E. CABEZAS

Acuerdo entre el Obispado y el Ayuntamiento de Vélez-Málaga para el intercambio de varios inmuebles y solares

El convenio establece que pasarán a ser de titularidad municipal el Cerro de Los Remedios, la antigua guardería de La Villa y la ermita de Santa Rosalía

Eugenio Cabezas

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:17

Acuerdo entre el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y el Obispado de Málaga para el intercambio de una serie de bienes inmuebles. Tras la firma de un convenio en julio de 2024 ... , la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha ratificado, en su sesión ordinaria celebrada este lunes, la obtención de varias parcelas de equipamientos y sistemas locales del Plan General de Ordenación urbana (PGOU) de Vélez-Málaga de titularidad del Obispado de Málaga correspondientes a los sistemas generales del Cerro de los Remedios, la antigua guardería de La Villa y la ermita de Santa Rosalía, para llevar a cabo en estas superficies diferentes proyectos «en pro del desarrollo del municipio».

