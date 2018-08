1.500 kilómetros a pedales con un fin solidario Carlos Palanca, el pasado sábado en la localidad de Muxía, kilómetro 0 del Camino de Santiago. :: sur El profesor de Inglés del colegio Añoreta Carlos Palanca completa en 16 días la distancia desde Rincón hasta Muxía para recaudar fondos para la ONG Visión Nuevo Futuro EUGENIO CABEZAS Miércoles, 15 agosto 2018, 17:47

Ha vivido momentos muy duros, por la ola de calor. Físicamente llegó a estar al límite. De hecho, cuando alcanzó Orense tuvo que descansar un día completo, al sufrir problemas estomacales. Pero tras 16 días dando pedales, hasta recorrer casi 1.500 kilómetros, desde Rincón de la Victoria hasta la localidad coruñesa de Muxía, el profesor de Inglés rinconero Carlos Palanca, de 44 años, lo ha conseguido. Ha completado el Camino de Santiago desde Málaga en bicicleta con una finalidad solidaria: recaudar fondos a favor de la ONG rinconera Visión Nuevo Futuro, que lucha contra la trata y el tráfico de personas, ayudando especialmente a las mujeres que ejercen la prostitución en la capital.

Salió del colegio privado Añoreta, donde imparte clases de Inglés, el pasado 27 de julio, con su bicicleta de montaña, y ha estado pedaleando, en jornadas de hasta diez horas diarias, durante 16 días seguidos. «Lo peor fueron los primeros días, me pilló toda la ola de calor, y la señalización de los caminos en Málaga, Córdoba y parte de Extremadura era muy deficiente, dejaba mucho que desear», comentó el docente, ya de regreso en su domicilio de Rincón de la Victoria, a donde llegó el pasado domingo. A su enorme proeza física y mental se ha sumado el esfuerzo que ha realizado para darle la máxima difusión posible a la aventura durante los 16 días que ha durado, difundiendo constantemente vídeos y fotos a través de las redes sociales, dentro del proyecto que ha bautizado como 'Sin Tráfico'.

El objetivo de su reto solidario era recaudar 6.300 euros, lo equivalente a multiplicar los 4,2 euros que cuesta cada uno de los 'kits' de higiene personal que reparten los voluntarios de la ONG entre las prostitutas, por los 1.500 kilómetros que ha recorrido. Sin embargo, hasta el momento lleva recopilados, a través de la página web de 'crowdfunding' Kukumiku 3.790 euros, una cantidad que él considera «magnífica», «pero quiero seguir haciendo un último esfuerzo para alcanzar la cifra que me propuse». Así, hasta el momento, ha recibido 41 donativos, entre los que están distintas empresas malagueñas.

Perdido en Cerro Muriano

Entre las numerosas anécdotas que ha acumulado a lo largo de estas más de dos semanas de camino en bicicleta, Palanca destaca una jornada en la que «me perdí por Cerro Muriano, en Córdoba, con un sol de justicia y más de 40 grados, casi me da algo», confesó. «Cuando alcancé Galicia pasó lo peor, pero he tenido doce días de un calor tremendo, mucho viento y etapas con fuertes pendientes», dijo.

Sin embargo, el enorme esfuerzo, que le ha hecho perder varios kilos, ha merecido la pena. «En 2015 hice el Camino de Santiago francés, 1.100 kilómetros en bicicleta, y me encantó. Este año me propuse hacerlo desde Málaga y lo he conseguido», expresó orgulloso, aunque advirtió que las rutas «no están bien señalizadas», por lo que recomendó a quienes quieran emular su proeza que «vayan con cuidado y pregunten mucho antes de iniciar cada etapa». «No soy un deportista profesional, sólo un aficionado, hago triatlón y pádel. Si yo lo he hecho, cualquiera puede conseguirlo».