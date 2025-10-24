Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El neurocientífico Mariano Sigman inauguró el foro con una ponencia sobre la unión de ciencia y humanismo y la importancia de entender al otro como vía de progreso común

Líderes con propósito | Mariano Sigman, neurocientífico

«Nos mueve un exceso de confianza que nos impide ver nuestros propios sesgos»

El neurocientífico argentino exploró en su intervención cómo la confianza, el pensamiento crítico y el propósito sostienen lo humano en tiempos de ruido, incertidumbre y certezas instantáneas

María Borja

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:45

Mariano Sigman siempre le ha intrigado esa frontera difusa entre la ciencia y lo humano. Desde sus años de formación, se ha preguntado por qué ... ambos mundos se perciben como opuestos. «Nunca entendí esa diferencia», admite. «Pensar analíticamente o buscar la verdad no puede estar desligado de lo sensible, de lo que nos pone en movimiento». Su curiosidad lo ha llevado a indagar, desde la neurociencia, en las zonas más ambiguas del pensamiento: por qué creemos lo que creemos, cómo elegimos, de qué modo confiamos. En su participación en el II Foro Líderes con Propósito, Sigman habló de esa confianza que sostiene lo humano incluso cuando el mundo parece perder pie. Y lo hizo, como acostumbra, con humor e ironía. «Decimos lo humano y pensamos en lo compasivo, lo noble. Pero lo humano también puede ser mezquino, temeroso, egoísta. Entender cómo pensamos cuando creemos estar siendo racionales es, en el fondo, una forma de conocernos».

