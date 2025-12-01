Iberia y Envera: 48 años demostrando que la inclusión también despega

Hace casi medio siglo, los empleados de Iberia deseaban ofrecer una mejor vida a sus hijos con discapacidad… Todo un gran esfuerzo, un sueño, cuyo ... presente del futuro pasa por cerca de 1.000 beneficiarios con empleo, y que supone un éxito alineado con el espíritu de la compañía, como sucede con la importancia de las personas, la creación de valor y, en todo caso, la responsabilidad y el compromiso social. Un gran ejemplo de progreso continuo gracias a la confianza en las personas.

La Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad, es la historia de un grupo inquieto y luchador que creía en las capacidades de sus hijos, aunque la sociedad se empeñara en decir lo contrario. El objetivo estaba claro: enseñarles un oficio para adquirir competencias en el desempeño de labores útiles para acceder al mercado laboral, que hace 50 años estaba muy lejos de ellos. La fórmula para garantizarles un porvenir, independencia económica y, por encima de todo, ser parte de la sociedad como ciudadanos de pleno derecho.

«Estas cifras (destaca Sonia Sánchez, Directora de Comunicación, Relaciones Institucionales e Impacto Social de Iberia) permiten que Iberia pueda decir con orgullo que supera con creces el nivel de contratación que marca la Ley General de Discapacidad: «Estamos 200 personas por encima del 2% exigido. Es un honor para nosotros que el trabajo que Envera realiza para Iberia sirva de escaparate, además, para que otras empresas se animen a contratar sus servicios. Les aseguro que contar con ellos merece mucho la pena». Y concluye con una activa recomendación del trabajo de esta parte del equipo, de las personas, de Iberia: «A todos aquellos que todavía no hayan compartido tareas con personas con discapacidad solo puedo decirles que sus dudas se disiparán en pocas horas si les dan una oportunidad», añade Sánchez.

El execlente recorrido de Envera

El viaje de Envera partió de una decidida apuesta, de una prueba de esfuerzo colectivo, para que las personas discapacitadas pudiesen reforzar su autoestima, su felicidad, su realización personal. Día a día, año a año, el proyecto se ha ratificado como realidad. Una obra social que ya da trabajo estable a casi mil personas y atiende cada año a 5.000 personas con discapacidad y a sus familias.

Esta historia de compromiso y de confianza en las personas comenzó con la confección de patucos que la compañía ofrecía a sus clientes de la clase Business. Pusieron en marcha toda una cadena para proveer al gigante aéreo con estos enseres en tiempo y forma. Toda una demostración de profesionalidad, de resultados, que permitió ampliar la cartera de productos. «Hacían una labor excelente y fueron consiguiendo más contratos», destacan desde la compañía.

De los patucos pasaron a confeccionar los neceseres de higiene personal, donde se incluye un cepillo de dientes, crema de mano, colonia y antifaz. Y la siguiente fase fue constituir un centro especial de formación y empleo que comenzó a encargarse de la lavandería industrial de lencería, mantas y manteles de los aviones y de las salas VIP. Aún más: las personas de Envera dan apoyo a los técnicos de mantenimiento aeronáutico, seleccionan la tornillería de los motores y ayudan como azafatos en los eventos más relevantes que realiza Iberia, trabajan en los hangares donde Iberia y otras compañías realizan el mantenimiento de sus aeronaves, se ocupan de realizar las labores de jardinería de La Muñoza, etc.

«Todos podemos ser los mejores en algo»

El resultado solo se puede resumir como un gran éxito, que demuestra que todos podemos ser los mejores en algo, el lema de Envera. «Este gran lema (añaden desde Iberia) se demuestra en el rigor que ponen en cada una de sus tareas, en su impresionante dedicación».

Así ha sucedido en ejemplos recientes, como la presencia de personal de apoyo en los eventos más relevantes de Iberia, como la presencia en FITUR, los Espacios Iberia abiertos temporalmente en Madrid y en otras capitales del mundo, o en cualquiera de los múltiples eventos internos. «En cada uno de ellos (concluyen desde la compañía), las personas con discapacidad intelectual han demostrado una profesionalidad ejemplar, una atención al cliente sobresaliente y una empatía genuina que hace de su tarea algo único».

Iberia demuestra su compromiso con la sociedad poniendo su actividad al servicio de la sociedad, apostando por la inclusión laboral de personas con discapacidad, actuando en situaciones de emergencia humanitaria y colaborando con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), UNICEF y ACNUR, entre otras.