Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Líderes con propósito | Juan Luis Arsuaga

«Para evolucionar es fundamental tener un propósito y unos referentes»

Paleoantropólogo, escritor, divulgador y director de excavaciones de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga es un Sapiens muy evolucionado. Ha consagrado su carrera a estudiar el devenir de nuestra especie y hoy, con más motivos que nunca, se plantea cambiar su smartphone por uno menos «inteligente». Para estar aún más desconectado. Su fina ironía y un sentido del humor sin pelos en la lengua le preceden.

Germán Jiménez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:00

Esta entrevista comienza con un pacto de caballeros, entre las bambalinas del auditorio de la Fundación Giner de los Ríos. «Tú pregunta lo que quieras, ... que yo contestaré lo que me dé la gana». Eso me espeta, entre risas, Arsuaga, tras declinar revisar el cuestionario que le había preparado. Al otro lado nos espera un patio de butacas repleto de un público ávido por escucharle. No hay mejor metáfora de libertad y librepensamiento para un foro de estas características.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  2. 2 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  3. 3 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  4. 4 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  5. 5 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  6. 6 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses
  7. 7

    Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía
  8. 8 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  9. 9

    El Materno Infantil trasplanta su «corazón eléctrico» en una compleja operación
  10. 10

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Para evolucionar es fundamental tener un propósito y unos referentes»

«Para evolucionar es fundamental tener un propósito y unos referentes»