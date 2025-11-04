Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Líderes con propósito | Mesa redonda ISS y CEU San Pablo

Confirmar para transformar: cuando y empresa comparten propósito

Dos visiones complementarias, la académica y la empresarial. Una misma visión: la fuerza de una cultura basada en valores -y con la persona en el centro- como motor de cambio social

María De Las Cuevas

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:56

Hay conceptos que resisten al paso del tiempo por- que no pertene-cen a una época, sino a la esencia misma de lo humano. La ... confianza es uno de ellos. No se decreta ni se improvisa: se cultiva en los gestos, se consolida en la coherencia y se transmite, como un legado, a quienes vienen detrás. En torno a esta idea giró la mesa redonda La confianza como hilo entre la educación y la empresa, una conversación entre dos líderes que, desde realidades distintas -la universidad y la empresa de servicios-, comparten la mirada de quienes entienden que el progreso solo perdura cuando se construye sobre la credibilidad y el respeto mutuo.

