Confirmar para transformar: cuando y empresa comparten propósito
Dos visiones complementarias, la académica y la empresarial. Una misma visión: la fuerza de una cultura basada en valores -y con la persona en el centro- como motor de cambio social
María De Las Cuevas
Martes, 4 de noviembre 2025, 09:56
Hay conceptos que resisten al paso del tiempo por- que no pertene-cen a una época, sino a la esencia misma de lo humano. La ... confianza es uno de ellos. No se decreta ni se improvisa: se cultiva en los gestos, se consolida en la coherencia y se transmite, como un legado, a quienes vienen detrás. En torno a esta idea giró la mesa redonda La confianza como hilo entre la educación y la empresa, una conversación entre dos líderes que, desde realidades distintas -la universidad y la empresa de servicios-, comparten la mirada de quienes entienden que el progreso solo perdura cuando se construye sobre la credibilidad y el respeto mutuo.
«Generar confianza no es un acto individual, sino una tarea compartida, y en CEU San Pablo se constru- ye colectivamente», afirmó Visiedo, que añadió que «la base es que todos los que formamos parte de la institución tengamos clara nuestra misión y la hoja de ruta que la guía». En su visión, la universidad no solo debe formar profesionales competentes, sino también «personas íntegras y comprometidas». La calidad académica y los valores éticos, explicó, son los dos pilares que dan solidez a ese proyecto educativo.
Esa mirada se traduce en un modelo que conecta a estudiantes, docentes, familias y empresas en una red de confianza circular. En este sentido, destacó la importancia de integrar a los estudiantes desde una posición de respeto e interés: «La educación es también un acto de fe en las nuevas generaciones. Si no creemos en su talento y en su capacidad de transformar, perdemos el sentido de nuestra tarea». La autonomía, la curiosidad, la voluntad de seguir aprendiendo y el pensamiento crítico son, para ella, los motores de una formación verdaderamente integral.
Desde ISS, Urbiola ofreció una perspectiva complementaria: la de quien lidera una organización global con más de 35.000 empleados, de cien nacionalidades distintas, distribuidos por todo el territorio. En su caso, la confianza es el engranaje que mantiene unida una estructura tan extensa y dispar, aun a pesar de que pueda implicar renunciar a parte del control. Porque, además, esta diversidad es no solo un reto, sino una oportunidad de enriquecimiento. «La diversidad es un valor, pero la inclusión un principio».
Esa cultura, añadió, se alimenta desde arriba, con coherencia y ejemplo, de forma que impregne toda la compañía, desde el CEO al último trabajador. «Los valores hay que creérselos», señaló Urbiola, quien defiende la importancia de no tener miedo a decirle 'no' a un profesional eficiente que no los comparte. La confianza, apostilló, «no se mide en discursos, sino en gestos: pagar a tiempo, reconocer errores, cuidar a las personas y a su seguridad...»
Pese a la distancia entre ambos mundos, educación y empresa comparten una misma visión: volver a situar a la persona en el centro. No son tiempos fáciles, reconocen ambos líderes, pero también coinciden en que la ética es la brújula que da sentido a la acción. «Aunque pueda parecer un juego de palabras, formar personas con valores y de valor es la mejor inversión social que una institución académica puede hacer», señaló Visiedo. Urbiola lo completó desde su experiencia empresarial: «Las compañías que confían en su gente generan compromiso, innovación y sostenibilidad a largo plazo».
El diálogo entre ambos dejó una enseñanza clara: la confianza no es un recurso blando, sino una estrategia sólida. Es la base que permite a las organizaciones educar, servir y perdurar. Más que un concepto, una cultura; más que un valor, una forma de liderazgo. Porque al final, en el aula o en la empresa, confiar sigue siendo el primer paso para transformar.
Rectora CEU San Pablo
Rosa Visiedo
¿De qué manera la calidad y los valores éticos se convierten en los pilares de la confianza que el CEU genera en estudiantes y familias?
Son aspectos complementarios. Generamos confianza a través de la calidad cuando actualizamos nuestros programas al hilo de las necesidades que van surgiendo, o cuando buscamos a los mejores profesionales; en definitiva, cuando intentamos hacer las cosas cada día mejor en el camino de la excelencia. Pero, también, la generamos a través de los valores éticos, puesto que definen nuestro proyecto educativo, que es el del humanismo cristiano. Queremos ser referentes en nuestros estudiantes de valores como compromiso, honestidad, integridad, vocación de servicio...
CEO ISS
Javier Urbiola
¿Cómo se consigue trasladar a la plantilla la cultura y los valores?
Tenemos dos propósitos: uno muy interno, para nuestros equipos, con el que queremos que encuentren en ISS un lugar para ser ellos mismos. El segundo, dirigido más a todos los públicos, que es conectar personas y lugares para contribuir a un mundo mejor, a través de nuestros servicios. Hay que invertir mucho tiempo para que la gente asimile y comprenda nuestros valores de unidad, honestidad, responsabilidad, iniciativa y calidad. No sirve de nada comunicarlo si no vives ambos propósitos. Si te involucras, pero el resto no lo hace no salen las cosas. Toda la organización tiene que sentirse incluida.
