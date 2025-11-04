WWF lleva a organismos internacionales la «amenaza» por el deslinde de marismas en Doñana

La organización ecologista WWF trasladó hoy la voz de alerta en Doñana a diversos organismos internacionales para advertirles de los efectos negativos que tendrá en ... el espacio natural, que es Patrimonio de la Humanidad, el deslinde en la zona de marismas aprobado por el Gobierno a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La entidad conservacionista ha remitido sendas cartas a la Unesco, la Secretaría del Convenio de Ramsar y a la Comisión Europea en las que informa a estos organismos de la reciente publicación en el BOE del trámite realizado por el Ministerio para acometer el citado deslinde en el área de marismas.

Según WWF, «este deslinde contradice claramente las abundantes evidencias científicas existentes sobre el carácter de marisma de agua dulce de Doñana» por lo que les plantea su colaboración para revertir esta decisión al considerar que supone una «amenaza» para este enclave natural. De este modo, la organización ecologista transmite a la Comisión Europea su «preocupación ante las graves e irreparables consecuencias que tendrá sobre las marismas de Doñana y sus valores ambientales» la reciente aprobación del citado deslinde del dominio público marítimo-terrestre en este territorio.

Según la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica, la actual marisma pluvio-fluvial de Doñana pasaría a considerarse marisma mareal, «con las graves consecuencias que ello tendría para la conservación de los hábitats y especies protegidas del espacio», denuncia WWF.

En la misiva enviada por esta organización se pone de relieve «la falta de base científica» para este deslinde, además de trasladarles que se trata de una preocupación compartida con otros organismos del Estado como la Estación Biológica de Doñana (CSIC) o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; organismos regionales como la Junta de Andalucía y la propia dirección del Espacio Natural de Doñana.