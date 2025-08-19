Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vicepresidenta y candidata hasta que Moreno convoque elecciones

Montero asegura que estará concentrada hasta el final en la tarea de acompañar a Andalucía desde el Gobierno nacional

J. L. PIEDRA

sevilla.

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

María Jesús Montero, dejó claro ayer que está dispuesta a apurar hasta el final su cargo de vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de ... Hacienda con su candidatura a la Presidencia de la Junta y su responsabilidad en el PSOE andaluz como secretaria general. Montero aseguró que continuará conjugando sus labores en el Ejecutivo nacional con su liderazgo al frente de lo socialistas andaluces el tiempo que considere necesario y mientras que no se convoquen las próximas elecciones andaluzas, previstas en principio para junio del próximo 2026 si Juanma Moreno no opta por anticiparlas.

