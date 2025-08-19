Vicepresidenta y candidata hasta que Moreno convoque elecciones

María Jesús Montero, dejó claro ayer que está dispuesta a apurar hasta el final su cargo de vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de ... Hacienda con su candidatura a la Presidencia de la Junta y su responsabilidad en el PSOE andaluz como secretaria general. Montero aseguró que continuará conjugando sus labores en el Ejecutivo nacional con su liderazgo al frente de lo socialistas andaluces el tiempo que considere necesario y mientras que no se convoquen las próximas elecciones andaluzas, previstas en principio para junio del próximo 2026 si Juanma Moreno no opta por anticiparlas.

La dirigente socialista resaltó que el partido en Andalucía «está preparado, con mucha ilusión y muchas ganas para conquistar la voluntad y la confianza de los ciudadanos y, por tanto, desarrollar todo el potencial que tiene la comunidad autónoma para liderar el crecimiento, la generación de empleo y, por tanto, las oportunidades para todos los ciudadanos».

A su juicio, «lo primero es la convocatoria electoral, que todavía no se ha producido y para la que todavía queda casi un año, así que, por ahora, voy a seguir concentrada en esta doble tarea de acompañar a Andalucía desde el Gobierno de España y desarrollar la tarea de oposición también como secretaria general del PSOE de Andalucía».

La ministra y líder del PSOE-A aseguró que seguirá trabajando por el bien de Andalucía ya que «probablemente la mayor contribución que se tiene desde el Gobierno de España a esta comunidad autónoma es el récord de recursos que se ha aportado a Andalucía desde el Ejecutivo», por lo que defendió «su «aprovechamiento como responsable del Ministerio de Hacienda» para este beneficio.