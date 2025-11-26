Viajes a Ibiza y Madrid «de coste elevado y en efectivo» en 2016

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Las indagaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) en la segunda fase de las presuntas 'mordidas' en los contratos de obras públicas por parte de ... la Diputación Provincial tienen su punto de partida en el año 2016. El juez da cuenta, en el auto de registro, de la existencia de viajes conjuntos que hicieron Javier Aureliano García y Óscar Liria hace casi una década. Los destinos elegidos fueron Ibiza y Madrid. El primero de ellos, por partida doble. El documento expone que, en cada uno de los itinerarios escogidos por Liria (entonces diputado de Fomento) y García (vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Presidencia, Hacienda, Turismo y Empleo), «no existían apuntes bancarios» en las cuentas personales y, que, además, utilizaban en sus conversaciones una «terminología propia del manejo del dinero en efectivo». Perciben que los viajes eran «de coste elevado», los políticos almerienses viajaban sin escatimar y todo ello estaba respaldado por «dinero en efectivo».

