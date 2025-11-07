Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

TVE entrevista como «médica» a una cocinera para criticar a Juanma Moreno por los cribados de cáncer

El Servicio Andaluz de Salud ha denunciado a la también liberada sindical de UGT por revelación de secretos, usurpación de funciones públicas o injurias y calumnias

Antonio R. Vega

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:09

Se llama María del Mar Suárez Rodríguez. Es auxiliar administrativa del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla ... y entre 1998 y 2021, durante 23 años, ha trabajado como cocinera en el mismo centro. Actualmente es liberada sindical de UGT, según detalla el diario ABC. No es médico ni ocupa ningún puesto como profesional sanitaria, pero habló como si lo fuera en una entrevista emitida el pasado 22 de octubre por el programa 'Mañaneros 360' de La 1, la principal cadena de la RTVE, para criticar al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) por la gestión de la crisis del cribado de cáncer de mama. Los retrasos y fallos de comunicación en el diagnóstico han afectado a 2.317 mujeres en toda Andalucía, de las que el 90% son pacientes del referido hospital sevillano.

