Un tuit del Parlamento sobre Blas Infante enciende la polémica entre los grupos La publicación de este año es similar a la que difundió la Cámara andaluza en años anteriores cuando gobernaba el PSOE JOSÉ LUIS PIEDRA SEVILLA Lunes, 12 agosto 2019, 19:03

La crispación política ha salpicado también a Blas Infante, cuya figura y legado había concitado hasta ahora el consenso de todos los grupos, pero la confrontación entre Gobierno y oposición se extiende sin límites y se traslada ya a cualquier escenario y acto, como el homenaje al padre de la patria andaluza. En este caso la polémica se encendió en las redes sociales con el tuit oficial que el Parlamento andaluz, que preside la diputada de Ciudadanos, Marta Bosquet, publicó en memoria de su fusilamiento, aludiendo a fallecimiento en lugar de asesinato como así lo reprocharon al instante desde las filas de Adelante Andalucía. En concreto, su líder regional, Teresa Rodríguez, replicó en la red social que este comentario supone un insulto a las víctimas y a la historia de Andalucía y rechazó que su use esta expresión para señalar el asesinato de Blas Infante. «No tenéis vergüenza. Soy parte del Parlamento cuya cuenta de Twitter gestionáis y a mí no me representáis», manifestó la dirigente de Podemos.

🗓 Hoy se cumplen 83 años del fallecimiento por fusilamiento de #BlasInfante, reconocido por el Parlamento de Andalucía como Padre de la Patria Andaluza.

➡️https://t.co/PVFe7f7LFOpic.twitter.com/rUTNexXA44 Parlamento Andalucía (@ParlamentoAnd) August 10, 2019

No obstante, este tuit publicado este año es similar a los que difundió la Cámara andaluza en años anteriores cuando el PSOE-A regía esta institución, refiriéndose al fusilamiento del padre de la patria andaluza en parecidos términos.

El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, consideró «sonrojante que el PSOE se dé ahora golpes de pecho cuando es un tuit calcado al que ellos publicaron, lo que demuestra que este Gobierno y el anterior no han estado a la altura de la historia de su pueblo». Por todo ello, dijo que los socialistas «no están legitimados para hacer ahora ninguna crítica y además porque no han hecho nada para poner la memoria democrática en el centro de las políticas».

Según el dirigente de la confluencia de izquierdas, «la derecha tiene muy clara la lectura de lo que ocurrió en Andalucía durante la Guerra Civil mientras que la izquierda entendemos que se trata de justicia, reparación y verdad y Blas Infante es un elemento fundamental de la cultura e historia de nuestra tierra».

La secretaria general del PP-A, Loles López, pidió sacar a Blas Infante de la «contienda política, ya que en política no todo vale » y confesó ver con «tristeza» cómo algunos «manosean» la figura y el legado del padre de la patria andaluza, frente al diálogo y entendimiento por el que viene apostando su partido y el nuevo Gobierno.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, expresó su falta de entendimiento por esta polémica ya que el PSOE-A usó la misma terminología cuando ostentaba la Presidencia del Parlamento, por lo que «todo responde a una pataleta de la izquierda no tiene argumentos para contrarrestar el buen del Gobierno andaluz«.