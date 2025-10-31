Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las comparecientes en la Comisión de Vivienda del Parlamento. Sur
Política andaluza

La tramitación de la Ley de Vivienda convoca en el Parlamento a una cifra récord de agentes sociales

Durante dos días han comparecido en la comisión de Fomento 39 representantes de colectivos ciudadanos, instituciones y expertos

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:02

Comenta

La tramitación de la Ley de Vivienda de Andalucía será una de las más participativas de la historia. Esta semana se ha celebrado en el ... Parlamento la Comisión de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda para escuchar a los agentes sociales propuestos por los diferentes grupos políticos, un paso habitual en la tramitación parlamentaria de las leyes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  4. 4 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  5. 5 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  6. 6

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  7. 7 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  8. 8 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  9. 9 ¿Volverá la lluvia este primer fin de semana de noviembre a Málaga?
  10. 10 Halloween en Málaga 2025: planes y celebraciones para una noche de muerte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La tramitación de la Ley de Vivienda convoca en el Parlamento a una cifra récord de agentes sociales

La tramitación de la Ley de Vivienda convoca en el Parlamento a una cifra récord de agentes sociales