La tramitación de la Ley de Vivienda convoca en el Parlamento a una cifra récord de agentes sociales

La tramitación de la Ley de Vivienda de Andalucía será una de las más participativas de la historia. Esta semana se ha celebrado en el ... Parlamento la Comisión de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda para escuchar a los agentes sociales propuestos por los diferentes grupos políticos, un paso habitual en la tramitación parlamentaria de las leyes.

En el caso de esta nueva norma, impulsada desde el Consejo de Gobierno de la Junta, la singularidad estuvo marcada por la cantidad de comparecientes, que obligó a dividir la sesión en una doble jornada de mañana y tarde, una práctica poco habitual en la Cámara.

En total, fueron convocados 69 agentes sociales y expertos de las ocho provincias andaluzas para ser escuchados por los diputados miembros de la comisión, que posteriormente podrán proponer modificaciones en el texto original a través de enmiendas presentadas por los partidos políticos. De todos los citados, 39 acudieron al Parlamento o participaron mediante videoconferencia.

Clamor social

Desde el comienzo de la elaboración de la ley, la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, anunció que la intención del Gobierno a la hora de proponer una norma que respondiera al clamor social por la situación que atraviesa el acceso a la vivienda contara con el máximo posible de aportaciones de la sociedad civil. En la fase previa de tramitación, en la Consejería se recibieron más de 605 propuestas de mejoras aportadas por medio centenar de colectivos y unas 500 de esas sugerencias fueron incorporadas al texto.

Una vez superado, con los únicos votos del PP, el debate a la totalidad en el pleno de la Cámara, en el que todos los grupos de la oposición pidieron la devolución del texto, el proyecto de ley pasó a la comisión parlamentaria, donde esta semana han comparecido los agentes sociales.

El número de 69 citados, entre los que se hayan agentes sociales y expertos en la materia, supone un récord. Si se lo compara con algunas de las normas más trascendentes abordadas durante la presente legislatura, la diferencia es notable. Para la Ley de Economía Circular fueron citados 22 agentes sociales; para la de Función Pública, 11 agentes sociales y para la Ley de Presupuestos actualmente en vigor, 31.

Todos los grupos

En esta ocasión, la Mesa de la comisión, en la que el Grupo Popular ostenta la mayoría, admitió propuestas de todos los grupos políticos de la oposición. El PSOE propuso que se convocara a 33 agentes sociales, de los que se consideró pertinente citar a 28; Vox solicitó la comparecencia de 15, que fueron aceptados en su totalidad. Los grupos de Por Andalucía y Adelante Andalucía, por su parte, aportarán un 20 por ciento de la totalidad de los comparecientes.

Entre quienes fueron citados por la comisión parlamentaria para hacer oír su opinión se encuentran el Sindicato de Inquilinos, la Plataforma de Afectados por la Ocupación, la Asociación nacional de Afectados por la Okupación, la Plataforma Andaluza de Afectados Bono Alquiler Joven, la Asociación de Mujeres Pilar Miró, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Plataforma Stop Desahucios, la Plataforma Málaga para Vivir, el Sindicato de Inquilinas de Cádiz, la Plataforma Albaycín Habitable, el Sindicato de inquilinas de Sevilla, el Movimiento Nadie sin Hogar, la Asociación Madres Solteras por Elección, la Plataforma de Edificación Passivhaus, las asociaciones de consumidores FACUA, OCU y UCA, Provivienda-Hogar Sí y la Federación de Asociaciones de Usuarios de Bancos (ADICAE).

La variedad de colectivos citados refleja la gran pluralidad de opiniones sobre el problema de la vivienda

También se invitó a las asociaciones españolas de Consumidores, de Construcción industrializada, de Profesionales de viviendas y apartamentos turísticos, de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, de Banca, y de laboratorios de Construcción de Andalucía, así como la Unión de Asociaciones Inmobiliarias, la Confederación Españoa de Cajas de Ahorros, la Asociación Andaluza de Mujeres empresarias del Sector del Medio Ambiente, FADECO, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, el Círculo de Empresas Andaluzas de Construcción, la Federación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de Andalucía, Save the Children y el Foro Profesional por la Infancia en Andalucía

Asimismo, se convocó a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el Consejo Andaluz de Juventud, el Colegio Notarial, el Consejo de Agentes de Propiedad Inmobiliaria, los colegios oficiales de Arquitectos, de Trabajo Social, de Aparejadores, de Administradores de Fincas y de Registradores de la Propiedad, la Asociación Española de Abogados Urbanistas, la Asociación Internacional de Juristas Inter Iuris la Fundación Alquiler Seguro y la Gerencia Regional del Catastro de Andalucía

Se citó también Ecologistas en Acción, el grupo de investigación sobre Género, Dependencia y Exclusión social de la Universidad de Jaén, el grupo de investigación de la Universidad de Málaga 'PASO SEJ 650', la Universidad Pablo de Olavide, la Fundación Andaluza de Accesibilidad y Personas Sordas, la Plataforma Iguales-ELAS de Andalucía, CERMI, la Red Andaluza de Lucha contra la pobreza, el Defensor del Pueblo, La Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, la Asociación de Laboratorios de Construcción de Andalucía, la Fundación Vimpyca y varios expertos urbanistas.