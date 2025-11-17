Las tocayas andaluzas en el mundo: descubre qué ciudad es la más repetida
Cádiz, Sevilla o Jaén, y también Andalucía, tienen dobles toponímicos a lo largo del globo
Málaga
Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:34
Málaga no es la única ciudad andaluza que tiene su réplica en otra parte del mundo. Andalucía −sí, también la toponimia de la comunidad autónoma− tiene un total de 65 poblaciones tocayas, tanto dentro de las fronteras españolas como fuera de ellas.
Hay capitales provinciales de la región que ocupan el podio de repeticiones con bastante ventaja y otras ciudades andaluzas cuyo nombre sólo se reproduce una vez o ninguna. La gran base de datos 'World Cities Database' (de la compañía Maxmind) recoge más de tres millones de nombres de poblaciones de todo el mundo; donde están las otras 'Córdobas', 'Almerías' o 'Granadas'. Damos una vuelta al mundo para descubrirlas.
Se representa la ubicación de la población con su nombre literal. Se incluyen algunas localizaciones donde el nombre de la ciudad andaluza se repite como una parte del nombre completo. En el filtro, se pueden desactivar o activar la visualización de cada nombre.
El vestigio de la época colonial de España queda patente visualmente en el mapa. La mayoría de estos familiares lejanos se encuentran en el continente americano o en Filipinas. Pero, ¿qué capital andaluza es la más repetida a lo largo del globo?
Granada es la toponimia andaluza con más réplicas. En España, es parte del nombre de otras 5 poblaciones −3 de ellas en la provincia con el mismo nombre, 1 en Huelva y 1 en Barcelona−. Pero en el mundo nombra a 13 localizaciones, lo que la suma le da 18 repeticiones. En segundo lugar se encuentra Córdoba con 15 clones −5 en España y 10 en el mundo− y, en tercera posición, Málaga con 12 tocayas −4 dentro de nuestras fronteras y 8 fuera de ellas−.
3 tocayas en el mundo
Andalucía
Puerto Rico
México
Colombia
Puerto Rico
México
Colombia
Puerto Rico
México
Colombia
México
Puerto Rico
Colombia
Las tres réplicas de Andalucía se encuentran en el centro del continente americano. La de Colombia (en el departamento Valle del Cauca) es la población más grande con más de 17.000 habitantes.
Este municipio, a tan sólo 2 horas de la gran ciudad colombiana de Cali, es conocida también como 'La capital de la gelatina' por la producción de este dulce. Llamado anteriormente San Vicente, a principios del siglo XX cambió de nombre a la 'Andalucía' actual mediante el voto popular de sus habitantes.
13 tocayas en el mundo
Granada
California, EEUU
California, EEUU
Minnesota, EEUU
Colorado, EEUU
El Salvador
Magdalena, Colombia
Antioquia, Colombia
Meta, Colombia
Argentina
Negros Occidental,
Filipinas
Sucre, Colombia
Nicaragua
México
California, EEUU
California, EEUU
Minnesota, EEUU
Colorado, EEUU
El Salvador
Magdalena, Colombia
Antioquia, Colombia
Meta, Colombia
Argentina
Negros Occidental,
Filipinas
Sucre, Colombia
Nicaragua
México
California, EEUU
California, EEUU
Minnesota, EEUU
Colorado, EEUU
El Salvador
Negros Occidental,
Filipinas
Magdalena, Colombia
México
Antioquia, Colombia
Nicaragua
Meta, Colombia
Sucre, Colombia
Argentina
California, EEUU
California, EEUU
Minnesota, EEUU
Colorado, EEUU
El Salvador
México
Magdalena, Colombia
Negros Occidental, Filipinas
Nicaragua
Antioquia, Colombia
Sucre, Colombia
Meta, Colombia
Argentina
En Nicaragua se encuentra el clon de Granada más habitado (más de 90.000 vecinos). Y en segundo lugar por tamaño, una gran urbanización, Granada Hills, de California (EEUU). En el país norteamericano son 4 las réplicas de la ciudad de la Alhambra y el resto se concentra en centroamérica y Colombia.
La Granada de Nicaragua se encuentra en el departamento del mismo nombre y es una de las ciudades más antiguas de América Central, ya que fue fundada en 1524. Tal es su importancia, que casi fue declarada capital del país. Al igual que la Granada andaluza, la Granada nicaragüense tiene referencias arquitectónicas y culturales moriscas.
10 tocayas en el mundo
Córdoba
México
Bolívar,
Colombia
Antioquia, Colombia
Quindío, Colombia
Filipinas
Cali, Colombia
Perú
Corrientes, Argentina
Córdoba,
Colombia
Argentina
México
Antioquia, Colombia
Bolívar,
Colombia
Quindío, Colombia
Filipinas
Cali, Colombia
Perú
Corrientes, Argentina
Córdoba,
Colombia
Argentina
Bolívar, Colombia
México
Antioquia, Colombia
Quindío, Colombia
Filipinas
Córdoba,
Colombia
Cali, Colombia
Perú
Corrientes, Argentina
Argentina
Bolívar, Colombia
Antioquia, Colombia
México
Quindío, Colombia
Filipinas
Cali, Colombia
Córdoba,
Colombia
Perú
Corrientes, Argentina
Argentina
Sin lugar a dudas, la tocaya más famosa de las ciudades andaluzas repite el nombre de Córdoba. Su clon argentino es la capital de la provincia con el mismo nombre y tiene una población de más de 140.000 habitantes, siendo la segunda más poblada del país y la primera en extensión.
La catedral de la Córdoba argentina es una joya colonial y es uno de los reclamos turísticos de su importante centro histórico donde, además, se ubica la Manzana Jesuítica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
8 tocayas en el mundo
Málaga
Washington, EEUU
Nuevo México, EEUU
Nueva Jersey,
EEUU
México
Filipinas
Colombia
California,
EEUU
Argentina
Washington, EEUU
Nuevo México, EEUU
Nueva Jersey,
EEUU
México
Filipinas
Colombia
California,
EEUU
Argentina
Washington, EEUU
Nuevo México, EEUU
Nueva Jersey,
EEUU
México
Filipinas
California,
EEUU
Colombia
Argentina
Washington, EEUU
Nueva Jersey, EEUU
Nuevo México, EEUU
México
Filipinas
California,
EEUU
Colombia
Argentina
En el caso de Málaga, se reproduce sobre todo en norteamérica, con 4 tocayas en EEUU y 1 en México. Pero es en Colombia, en el departamento de Santander, donde tiene su réplica más grande.
Con una población de algo más de 20.000 habitantes, la Málaga colombiana también tiene una catedral, la de la Inmaculada Concepción. Comparte con la Málaga original el gentilicio (malagueño, malagueña), que también sirve de nombre para una población dentro de la provincia argentina de Córdoba.
6 tocayas en el mundo
Sevilla
Cuba
Magdalena, Colombia
Filipinas
Valle del Cauca, Colombia
Ecuador
Córdoba, Colombia
Cuba
Magdalena, Colombia
Filipinas
Valle del Cauca, Colombia
Ecuador
Córdoba, Colombia
Cuba
Magdalena, Colombia
Filipinas
Valle del Cauca, Colombia
Ecuador
Córdoba, Colombia
Cuba
Magdalena, Colombia
Filipinas
Valle del Cauca, Colombia
Ecuador
Córdoba, Colombia
De nuevo, la mayoría de las tocayas de la capital andaluza se encuentran en el centro del continente americano, con 3 repeticiones en Colombia. En el mismo departamento colombiano (Valle del Cauca) de la otra Andalucía más poblada, se encuentra también la otra Sevilla más grande (más de 40.000 habitantes).
Esta Sevilla colombiana se considera la 'Capital cafetera' del país y se encuentra dentro del 'Paisaje Cultural Cafetero', declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
5 tocayas en el mundo
Cádiz
Indiana, EEUU
Ohio,
EEUU
Filipinas
Kentucky, EEUU
Guinea Ecuatorial
Indiana, EEUU
Ohio,
EEUU
Filipinas
Kentucky, EEUU
Guinea Ecuatorial
Indiana, EEUU
Ohio, EEUU
Kentucky, EEUU
Filipinas
Guinea Ecuatorial
Indiana, EEUU
Ohio, EEUU
Kentucky, EEUU
Filipinas
Guinea Ecuatorial
Con 3 repeticiones en EEUU (Ohio, Kentucky e Indiana) y la única de las andaluzas con réplica en el continente africano (Guinea Ecuatorial). También es la primera cuya tocaya más grande no se encuentra en América, sino al otro lado del charco: Filipinas.
Cadiz City es una gran ciudad de más de 130.000 habitantes dentro de la provincia filipina de Negros Occidental. Su principal motor económico es la producción de azúcar.
2 tocayas en el mundo
Jaén
Filipinas
Perú
Filipinas
Perú
Filipinas
Perú
Filipinas
Perú
El Pacífico separa las dos réplicas de Jaén en el mundo. Una ubicada en Perú y, la otra, en Filipinas.
Es esta última la de mayor población (más de 60.000 habitantes). Se encuentra en una provincia filipina cuyo nombre también es familiar, Nueva Écija.
1 tocaya en el mundo
Almería
Filipinas
Filipinas
Filipinas
Filipinas
Casi exclusivo de Andalucía es el nombre de Almería. Sólo una réplica se encuentra en el mundo: de nuevo, en Filipinas.
La Almería filipina es una ciudad pequeña de la provincia de Biliran.
0 tocayas en el mundo
Huelva
Única e irrepetible. La ironía de la historia nos muestra que la ciudad más cercana al puerto de salida hacia las Indias de Cristóbal Colón no tiene réplica en el mundo. La única Huelva que existe en la Tierra es la andaluza.
'World Cities Database', MaxMind. Con 3.047.000 registros de poblaciones con datos de su toponimia y de su geolocalización (latitud y longitud). Para este reportaje se han excluido todos los datos que se ubican en zonas repetidas, con casas muy diseminadas, despobladas o entornos naturales.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión