Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El tiempo en Andalucía: previsión para el viernes, 03 de octubre de 2025

Descubre la situación actual del clima en Andalucía

DS

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:30

Comenta

Consulta el pronóstico del tiempo en Andalucía y descubre la previsión meteorológica completa: temperaturas, clima, probabilidad de lluvia, precipitaciones y viento.

  1. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

La Agencia Estatal de ... Meteorología, conocida como AEMET, es la institución gubernamental encargada de la recopilación, análisis y difusión de información meteorológica en España. Fundada en 1887, la AEMET desempeña un rol vital en la sociedad española al proporcionar pronósticos del tiempo precisos, alertas y avisos para mantener informada a la población sobre las condiciones meteorológicas. Además de su función de pronóstico, la agencia juega un papel esencial en la supervisión y seguimiento de fenómenos meteorológicos adversos, contribuyendo así a la seguridad de las personas y a la gestión de situaciones de emergencia relacionadas con el clima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  5. 5 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  6. 6

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  7. 7

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  8. 8

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 personas
  9. 9

    El restaurante Óleo renace en el Soho
  10. 10 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El tiempo en Andalucía: previsión para el viernes, 03 de octubre de 2025

El tiempo en Andalucía: previsión para el viernes, 03 de octubre de 2025