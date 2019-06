Susana Díaz reprocha el «silencio» de Juanma Moreno por las declaraciones de Serrano sobre la sentencia de La Manada Susana Díaz, en la sesión de control. / Efe La líder de los socialistas andaluces califica de «espéctaculo bochornoso que atenta contra las mujeres» y asegura que el parlamentario de Vox se ha reprobado a sí mismo JOSÉ LUIS PIEDRA Jueves, 27 junio 2019, 15:00

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha reprochado hoy el silencio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ante las declaraciones del presidente del grupo parlamentario de Vox, Francisco Serrano, sobre la sentencia del Tribunal Supremo sobre 'La Manada' y que le ha llevado a pedir la baja médica un mes por la polémica desatada por estas críticas a la resolución judicial que consideró fruto de «la presión de la turba feminista supremacista».

La líder de los socialistas andaluces censuró que el presidente andaluz permanezca callado ante este «espectáculo bochornoso» de Vox en Andalucía y que «la propia ultraderecha ha enmendado». En declaraciones en los pasillos del Parlamento andaluz, Díaz ha advertido de la gravedad de las manifestaciones hasta tal extremo que lo dicho por Serrano ha sido rectificado por el partido de Santiago Abascal, «por lo que la propia ultraderecha ha tenido que venir a enmendarse», precisó.

Según Díaz, «mientras se denigra al Tribunal Supremo, mientras se insulta a las mujeres y mientras se alienta la prostitución; Juanma Moreno, como siempre, como lleva seis meses, permanece en silencio, y callado y no se le escucha ni un reproche a lo que la ultraderecha ha hecho con un tema tan sensible para la sociedad«.

La secretaria general de los socialistas considera que el diputado Serrano se ha reprobado a sí mismo con la petición de su baja este mes además se haberle reprobado también su partido, lo que -a su juicio- demuestra «hasta qué punto se habrán escandalizado ellos mismos del impacto que ha tenido en la sociedad, que no podían callarse».

Díaz puso de relieve la «alarma social» que han generado las las declaraciones de Serrano que «ahora se quita un mes de en medio a ver si se olvida la salvajada que ha dicho».

La líder de la oposición lamentó que «el Parlamento se haya convertido en las últimas semanas en un conflicto y un espectáculo ante los ciudadanos a los que hay que darles soluciones y mejorarles su vida en lugar de dedicarse a complicarle su vida».

Respuesta de Moreno

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reprochado a Susana Díaz, sus constantes referencias a Vox y, tras asegurar que a ella le iría «mucho mejor» si se «preocupara más» de los problemas de los andaluces, ha clamado: «Yo no soy militante de Vox ni le he votado».

«Por más que insista en la normalidad de su gobierno, los hechos apuntan en la dirección contraria: tiene muy complicada la estabilidad», ha sentenciado Díaz, a lo que Moreno ha replicado: «¿Está usted en la realidad de Andalucía? ¿Sabe que hemos acordado los Presupuestos para 2019 y 2020? ¡No confunda su inestabilidad política con la estabilidad del Gobierno, que es sólido!».

En su primera intervención, según recoge Efe, la expresidenta de la Junta se ha referido a la polémica protagonizada por el líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, para denunciar que «un socio suyo, al que le debe la presidencia» ha «denigrado» al Tribunal Supremo, ha acusado a los jueces de «ceder a las turbas feministas» y ha asegurado que «a partir de ahora la relación más segura que hay entre un hombre y una mujer es la prostitución». Tras señalar que no se conoce la «profundidad» de los acuerdos con la extrema derecha, le ha preguntado si el PP tiene «algún pacto encubierto como el que se ha conocido en los últimos días de Vox con su fuerza política». «Este acuerdo es el que le permite gobernar y mantener la presidencia, por lo que debemos conocerlo todos los andaluces», ha recalcado.

En el turno de réplica, Moreno ha lamentado que Díaz, en su opinión, siga «atrapada» en el 2 de diciembre, cuando se celebraron las elecciones autonómicas, y que cinco meses después «siga hablando de Vox, un grupo político en el que yo -ha subrayado- no milito».

«No soy militante de Vox, no he votado a Vox», ha remarcado antes de recordarle que en Torremolinos ha sido un dirigente de Vox «y, por cierto, tránsfuga» el que le ha dado la alcaldía al PSOE, pero «a eso no le hace asco», ha espetado.

Por ello, ha pedido «mesura» tras asegurar que aunque mantienen «muchas discrepancias» ambos coinciden en una cosa, en su posición en la lucha contra la violencia de género, aunque él no utiliza «el sufrimiento de las víctimas para rascar un puñado de votos».

Sobre el pacto suscrito con Vox que permitirá la aprobación de los Presupuestos, ha asegurado que las «consecuencias» del mismo serán «netamente positivas para el conjunto de los andaluces».

En su segundo turno, Díaz le ha pedido «respeto» hacia el grupo político que ganó las elecciones y ha insistido: «Usted no votó a Vox, pero sin el voto de Vox no sería presidente».

Sobre la supuesta coincidencia de ambos en materia de violencia de género, ha pedido: «No se pegue al PSOE para blanquear su posición con la extrema derecha; nosotros nunca vamos a permitir que la violencia machista vuelva a entrar en los hogares, que se considere intrafamiliar, y que a cambio de un sillón se entregue la lucha de toda la sociedad andaluza a la extrema derecha, como usted ha hecho».

Por otra parte, le ha interpelado a Moreno sobre la investidura de Pedro Sánchez y, en concreto, si el PP va a permitir que gobierne el partido que ganó las elecciones -como él le preguntó en septiembre de 2016- y qué va a hacer para contribuir a que haya estabilidad en España.

«¡Quien la ha visto y quién la ve! Usted le decía a Sánchez que no le creía y, ahora, rogando que apoyemos a Sánchez», ha ironizado Moreno, tras lo que le ha devuelto la pregunta: «¿Qué va a hacer el PSOE en la Comunidad de Navarra ¿va a dejarse apoyar por el partido filoterrorista?».

El presidente de la Junta ha finalizado su intervención asegurando que cada vez que Díaz hable de Vox, él va a hablar de Andalucía, de los andaluces y del futuro de esta tierra.