Susana Díaz replica a Casado y declara que no le va a «arrastrar» al terreno del insulto EFE JAÉN. Lunes, 29 octubre 2018, 00:43

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, pidió ayer al presidente del PP, Pablo Casado, que presente propuestas, en vez de insultar, terreno donde «parece que le gusta moverse» y donde a ella no le «va a encontrar»

Díaz replicó de esta forma a Casado, quien sostuvo ayer que la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A «presenta» en su lista electoral al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «por mucho que le duela», al igual que a los dirigentes que han hecho «rehenes» al PSOE, entre ellos Pablo Iglesias o Quim Torra.

«A mí no me va a encontrar el señor Casado en los insultos, si él quiere seguir insultando, un día se mete con los jóvenes, otro día se mete con los andaluces porque no le votan», lamentó.

Según Díaz, el presidente del PP piensa que «todo el mundo está equivocado», pero «quizás el 2 de diciembre tenga que asimilar que el que está equivocado es él».

Agregó también que «la experiencia le dice a uno siempre que cuando buscas la confianza de tu vecinos, de un familiar, de una amiga, no lo haces insultando a una persona» y «si él lo que va a hacer en esta campaña es seguir insultándonos, seguir insultándome, a mí no me va a encontrar, me va a encontrar con propuestas», reiteró.

Le pidió, además, que diga «si tiene algún proyecto para Jaén, para Huelva, para Almería, si tiene algún proyecto que defender en esta campaña más allá del insulto y más allá de la ofensa». «Pero a mí no me va a encontrar en los insultos, ni me va a arrastrar a ese terreno en el que parece que le gusta moverse a él», zanjó.