Susana Díaz: «En mi Gobierno cabe todo el mundo que quiera construir» Susana Díaz, durante la conferencia que dio ayer en Sevilla. / Julio Muñoz. EFE La socialista elude pronunciarse sobre pactos, llama al voto de los que no se identifican con siglas de partido y replica a Cs que ella no «bloqueará» ninguna institución MARIA DOLORES TORTOSA Jueves, 18 octubre 2018, 10:04

Susana Díaz eludió ayer, en un desayuno coloquio en Sevilla, pronunciarse sobre pactos post electorales si no hay mayoría absoluta tras el 2 de diciembre. Es más, hizo una reflexión sobre su actual equipo, un «Gobierno de banda ancha», dijo, «donde cabe todo el mundo», para definir a qué aspira. Una aseveración que da pie a que tiende la mano a cualquier acuerdo, incluso con Podemos-IU, con los que ha mantenido una relación difícil en la legislatura. Pero sobre todo su mensaje lleva la intención, según su entorno, de presentar su proyecto, el del PSOE, como el de un partido que representa y está abierto «a todas las sensibilidades» con aportaciones de cuantos «quieran construir» una Andalucía mejor; Una llamada al voto de quienes no se identifican con las siglas de un partido.

«Percibo cada día a mucha gente que quiere aportar para que a Andalucía le vaya bien», dijo como réplica a la «mayoría silenciosa» que quiere el cambio en Andalucía de la que hablan PP y Cs. Díaz se proyectó, ante un público de caras poco habituales en foros políticos como representantes de colectivos profesionales, del sector agrario y hasta del fútbol (estaba el presidente del Sevilla, José Castro, cuando es conocida su filiación bética), como una gobernante firme en defender sus posiciones, pero no sectaria. «Algunos se equivocan cuando confunden firmeza con intransigencia», repitió varias veces.

Con el eco de la amenaza de Cs de vetar su investidura y la ofensiva del PP sobre otro posible 'caso ERE' en la Junta, Díaz se fajó en datos económicos sobre cómo se recupera Andalucía de la crisis y pidió a los líderes nacionales de la derecha que frecuentan el sur que «hablen bien de Andalucía». Quiere trasmitir buenismo y huir del barro habitual en las campañas. «Mis vecinas me dicen 'no te metas con nadie', 'no respondas, no entres en peleas'», expresó para insistir en su gestión de cinco años «sin mácula» de corrupción en respuesta al PP.

Estas fueron sus cartas primeras en una campaña larga, en la que la política de pactos tras el 2D acapara la atención de todos. En la campaña de 2015, Susana Díaz repitió cada día que no pactaría ni con el PP ni con Podemos. Luego debió esperar 80 días para ser investida presidenta. El acuerdo llegó con Cs, pero este partido ha advertido ahora de que vetará su investidura aunque ello implicara ir a unas nuevas elecciones. Esta decisión, de mantenerse, deja al PSOE con la sola posibilidad de un acuerdo con Adelante Andalucía (Podemos-IU) si sumara con este mayoría suficiente.

El moderador del coloquio organizado por Europa Press preguntó a Díaz varias veces sobre con qué partido ve más posibilidades de un pacto. En todas las respuestas echó balones fuera y reiteró que tras las elecciones «hablaré con todo el mundo». Algunos presentes quisieron ver un guiño a la transversalidad de los primeros votantes de Podemos en la siguiente frase: «Soy del PSOE hasta las trancas. Soy socialista, socialdemócrata de la escuela de Felipe (González) y Alfonso (Guerra) y represento un Gobierno de banda ancha como ancha es Andalucía. En mi gobierno cabe gente con posiciones diferentes». Señaló como ejemplos a Antonio Ramírez de Arellano y Lina Gálvez, consejeros de Economía y de Conocimiento, respectivamente; Los dos del mundo universitario y sin carnet del PSOE, pero uno es taurino y de ideas tradicionales y la otra, activista del feminismo pretendida por Podemos e IU.

Díaz quiere gobernar en solitario, pero su peculiar pragmatismo le induce a no descartar otro acuerdo de investidura con la derecha. El PSOE no se cree que tras la foto fija del 2 de diciembre, Cs mantenga su veto si el resultado no es el esperado. «Todo el mundo sabe que no utilizaré el voto para bloquear las instituciones. Sé que el bloqueo lleva a la inestabilidad». Una frase de advertencia a Cs y para recordar al PP que el PSOE se abstuvo para permitir la investidura de Rajoy en 2016.

Díaz, que será confirmada este sábado como candidata del PSOE a la Junta, insistió en que sale a ganar las elecciones, sobre cuyo resultado barrunta buenas sensaciones. «Cuando salgo del cinturón de seguridad (su equipo y partido), noto estar más cerca de la gente que antes», dijo.