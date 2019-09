Susana Díaz critica la falta de humanidad y transparencia en la gestión de la listeriosis y censura que se pretendan devolver competencias Susana Díaz, este miércoles. / E. P. La secretaria general del PSOE-A anuncia un oposición contundente y responsable e insiste en exigir el cese del consejero de Salud por su nefasta gestión JOSÉ LUIS PIEDRA Miércoles, 11 septiembre 2019, 14:51

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, criticó hoy la falta de humanidad y de transparencia enla gestión de la crisis por la listeriosis que calificó de «nefasta», al mismo tiempo que rechazo que se plantee la devolución de competencias a lo que se opondrá para que no se mutile el 28-F y la autonomía ganada en los últimos 37 años.

Susana Díaz lamentó que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya anunciado abrir una reflexión cuando se supere la crisis por la listeriosis sobre la competencia en salud pública para que no haya tres portavoces y tres administraciones implicadas distintas cuando realmente «no saben gestionarla».

«Si tienen incapacidad para gestionar, la solución no puede ser devolverla al Gobierno de España, si no saben que se aparten, pero que no le quiten a los andaluces lo que es suyo y consiguieron en su Estatuto de Autonomía«, resaltó la líder socialista en el transcurso de la reunión que ha mantenido hoy en el la Cámara andaluza con su grupo parlamentario.

A su juicio, «hoy es la sanidad pública, pero mañana pueden ser otros acontecimientos a los que el Gobierno del PP-A y Ciudadanos no sea capaz de hacer frente, y ahí estaremos también para defender los intereses de nuestra tierra y nuestra autonomía«.

Susana Díaz avanzó que su grupo seguirá haciendo una oposición responsable, contundente, con rigor y con lealtad institucional como en el caso de la crisis por listerioris, en la que se ha exigido información y transparencia para que se conozca toda la verdad y eso sea garantía para que no vuelva ocurrir una crisis como ésta. En su opinión,»la regla básica es decir la verdad siempre y actuar con humanidad, pero aquí ha faltado y ha faltado también liderazgo y solvencia porque el Gobierno andaluz llegó tarde», por lo que exigió a Moreno explicar por qué cuando tuvo la información no la trasladó desde el minuto uno al Ministerio y a los andaluces.

«Si con tres fallecidos, y ya veremos si son cuatro, siete abortos, más de 200 afectados y unos 1.900 andaluces en contacto con la bacteria, Moreno no da respuesta, ¿a qué va a dar respuesta?«, se cuestionó la líder socialista, que ha precisó que «hay muchas incógnitas, inseguridades y desconfianza en esta crisis y se daña la marca Andalucía». Además, insistió en pedir el cese del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, por su nefasta gestión ya que «está deslegitimado y sabe que se tiene que ir pero lo mantienen para hacer de cinturón de seguridad a Moreno».

Por último, Díaz censuró que el Gobierno andaluz pretenda ahora utilizar el debate de la financiación precisamente para «tapar la nefasta gestión sobre la listeriosis y las decisiones en el ámbito educativo que suponen un ataque a la escuela pública«.