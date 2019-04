Susana Díaz asegura que volverá a presentarse a la secretaría general del PSOE andaluz Susana Díaz, ayer / EP La expresidenta acompaña a Pedro Sánchez en un mitinhoy en Sevilla en elque también participan Borrell y Montero MARIA DOLORES TORTOSA Viernes, 5 abril 2019, 23:59

Susana Díaz ha anunciado que volverá a presentarse para la reelección como secretaria general del PSOE andaluz cuando toque. Frente a las insinuaciones de sectores críticos sobre que Ferraz la apartará de la dirección regional cuando acabe el actual periodo electoral, Díaz se mostró ayer firme en continuar al frente de la federación más poderosa del PSOE.

En una entrevista en Radio Nacional, Díaz se ha mostrado convencida este viernes que si obtiene la confianza de la militancia para seguir al frente de los socialistas andaluces, la dirección federal no hará ningún movimiento en su contra porque «siempre respalda a los líderes» legitimados por la militancia.

Susana Díaz, preguntada por si aspira a mantenerse al frente del PSOE-A tras las elecciones generales del 28 de abril, ha indicado que aspira a seguir teniendo la confianza de los militantes para dirigirlo, según recoge Europa Press.

Ha añadido que en este momento tiene la fortuna de contar con esa confianza de la militancia y que, cuando llegue la hora, volverá a buscar esa confianza en la militancia para seguir dirigiendo el PSOE-A, que es, ha enfatizado, «el partido de Andalucía».

El PSOE andaluz ha elegido en dos congresos a Díaz como secretaria general, el último en julio de 2017, solo dos meses después de perder las primarias frente a Pedro Sánchez para la secretaría general del partido. En esta última el proceso requería de primarias entre la militancia, pero el sector sanchista entonces no llegó a presentar candidatura alternativa. Algo que no está claro que no vaya a ocurrir en el próximo cónclave socialista, en teoría no previsto hasta dentro de dos años.

La pérdida de la Junta ha dado pie a que algunos sectores en el PSOE andaluz afines a Pedro Sánchez abran la puerta a un relevo en la dirección regional con vista a las próximas elecciones andaluzas. Estos sectores han señalado a María Jesús Montero como favorita. La actual ministra de Hacienda y cabeza de lista por Sevilla a las elecciones generales participará hoy con Susana Díaz en un mitin de la precampaña como teloneras de Pedro Sánchez. En el mismo también intervendrá Josep Borrell, candidato socialista a las elecciones europeas.