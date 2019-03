Susana Díaz acusa a Juanma Moreno de ser «un presidente a la fuga» SUR GRANADA. Viernes, 29 marzo 2019, 00:02

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, acusó ayer a Juanma Moreno de no llevar «ni dos meses» al frente de la Junta y haberse convertido «muy pronto» en un «presidente a la fuga». Antes de participar en el acto de presentación de la candidatura a las elecciones municipales del 26 de mayo en Alhama (Granada), Díaz declaró a los periodistas que la ausencia de Moreno en el próximo pleno del Parlamento implicará que este no vuelva a la Cámara hasta el mes de mayo. «Muy pronto tenemos un presidente a la fuga, no lleva ni dos meses y ya está huyendo, mal camino lleva», sentenció la líder de la oposición en Andalucía, que añadió que él sabrá por qué no quiere «dar la cara».

Por otra parte, Susana Díaz calificó de «salvajada» las declaraciones del número dos del PP en las listas de Madrid al Congreso, Adolfo Suárez Illana, sobre el aborto, en las que hizo referencia a la Ley del Estado de Nueva York y también llevó a cabo una comparación con los neandertales, declaraciones por las que se disculpó.