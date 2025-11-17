Con singularidad y sin fondo de nivelación, la propuesta del nuevo sistema de financiación preocupa a la Junta

La consejera de Hacienda, Carolina España, salió este viernes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) más preocupada de como entró. ... Aunque la Junta de Andalucía viene reclamando desde hace tiempo que se aborde la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica, la intervención de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en esa reunión, en la que confirmó que el Gobierno tiene previsto presentar una propuesta, ha dejado a la Junta más motivos de inquietud que de alivio.

La postura de Andalucía, no obstante, es que se aborde de una vez la reforma del sistema de financiación autonómica y que éste sea «suficiente, equilibrado y transparente, que garantice recursos adecuados para las comunidades autónomas», según explicó España.

La preocupación del Ejecutivo andaluz se centra en dos cuestiones. La primera es que, según explicó a la salida la consejera de Hacienda, la propuesta del Gobierno incluye el concepto de «singularidad», es decir, un sistema especial para Cataluña, tal y como reclaman los partidos independentistas y también el gobierno autonómico presidido por el socialista Salvador Illa. El segundo es que se elude la creación de un fondo de nivelación transitorio que reclaman las comunidades autónomas cuya financiación por habitante no llega a la media española, entre las que se encuentra Andalucía.

Comunidades del PP

Pese a que ante las demandas de la Junta de Andalucía la vicepresidenta venía argumentando que no se podía abordar el debate de un nuevo modelo de financiación si previamente las comunidades gobernadas por el PP no se ponían de acuerdo, en la reunión Montero anunció que el Gobierno presentará finalmente su propuesta a principios del año próximo.

Tras la reunión, España calificó de «vaga y breve» las explicaciones dadas por la vicepresidenta sobre cómo sería ese nuevo modelo de financiación autonómica, aunque reconoció su preocupación porque en su intervención Montero hiciera referencia a la singularidad, que es lo que se reclama desde Cataluña. «¿Puede la señora Montero negar que no habrá ruptura de la Agencia Tributaria o la financiación singular?», se preguntó la consejera, que apuntó que, «salvo que existan los milagros, no creemos que sea posible un acuerdo para principios de 2026, cuando llevan siete años mareando la perdiz. Sólo les preocupa un calendario: el electoral».

Por ese motivo, España mostró su pesimismo sobre que el debate de la financiación se aborde seriamente. «Todo apunta a que la ministra solo pretende ofrecer una imagen de normalidad para justificar que puede sacar adelante un Presupuesto General del Estado para 2026, algo que sabe que no podrá llegar a término al no contar con mayoría parlamentaria suficiente», apuntó.

Fondo transitorio

España también mostró su contrariedad porque no se haya puesto sobre la mesa la urgente creación de un fondo transitorio de nivelación para las comunidades infrafinanciadas, entre las que se encuentra Andalucía, que en su opinión es fundamental «para que los andaluces reciban la financiación que les corresponde por derecho mientras se reforma el sistema».

Aunque las comunidades que reciben menos recursos que la media según su número de habitantes son cuatro -Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla La Mancha-, en el caso caso andaluz lo que se necesitaría para nivelarse con la media son 1.528 millones de euros al año, de acuerdo a las estimaciones realizadas por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

La postura de la Junta es que cualquier nuevo modelo que se implante debe partir de que Andalucía cuente con, al menos, 4.000 millones de euros más de los que recibe actualmente. Esta cantidad es la que figuraba en un dictamen aprobado por el Parlamento de Andalucía cuando María Jesús Montero era consejera y fijaba en esa cantidad lo necesario para que la Administración autonómica pudiera afrontar la prestación de los servicios públicos fundamentales.

Déficit

Por otro lado, el pleno del CPFF ha informado de un déficit para las comunidades autónomas del 0,1 para los próximos tres años. Una cifra a la que la propia AIReF, «con más criterio que la ministra», ha mostrado sus reparos. «Este Gobierno no deja de sorprendernos cada día: hoy hemos tenido que ver cómo la Autoridad Independiente enmendaba la plana a toda una vicepresidenta». La AIReF, ha recordado España, les ha indicado lo que desde Andalucía venimos diciendo: «No se puede instar a las comunidades a tener más déficit si no van a poder cumplir con la regla de gasto».

En este sentido, Carolina España ha recalcado que los objetivos de estabilidad y deuda «llegan muy tarde, cuando las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, ya hemos cumplido con nuestro trabajo y ya tenemos los presupuestos en plena tramitación parlamentaria». En el caso de Andalucía, el proyecto de Presupuesto para 2026 está elaborado en equilibrio, en déficit cero, «porque consideramos que es lo más responsable».