Los sindicatos reavivan sus protestas por la sanidad con más de 50.000 firmas

Los sindicatos mayoritarios en el sector sanitario tienen previsto retomar las movilizaciones en defensa de la sanidad pública en el próximo mes de septiembre junto ... a la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía.

Los centrales sindicales SATSE, CSIF, CCOO y UGT volverán con sus protestas el próximo 2 de septiembre ante la oficina del censo electoral de Sevilla, donde tienen previsto entregar 50.000 firmas en defensa del sistema sanitario público a través de una Proposición No de Ley.

Los sindicatos representantes de los profesionales de la sanidad denuncian «la falta de personal en los centros durante este verano, las interminables esperas para la atención de pacientes y la descarada apuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía por la sanidad privada que no hacen más que confirmar lo que venimos denunciando desde hace más de dos años».

Los sindicatos alertan también del «deterioro de la sanidad pública» que, a su juicio, «es una política premeditada y coordinada por la Consejería de Salud, con el consentimiento expreso del presidente de la Junta, Juanma Moreno».

Asimismo, las fuerzas sindicales aseguran que «estarán siempre al lado de los profesionales sanitarios y con los usuarios, comprometidos con sus demandas y denunciando a quienes parecen indiferentes al maltrato al que se somete a ambos colectivos».

Por último, subrayaron que proseguirán con las movilizaciones «ante la falta de respuestas concretas y positivas por parte de la Junta para defender la sanidad pública».