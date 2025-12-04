Sindicatos piden avanzar en mejorar el empleo para las personas con discapacidad

Los sindicatos UGT y CCOO en Andalucía pidieron ayer avanzar en el empleo de las personas con discapacidad ante la alta tasa de paro que ... sufre este colectivo que se acerca al 70%.

Con motivo de la celebración ayer del día internacional de las personas con discapacidad, los sindicatos solicitaron poner fin a la precariedad y desigualdades que sufre este colectivo mediante el impulso de medidas para mejorar su empleabilidad, ya que un 44 % de estas personas están en riesgo de pobreza o exclusión social.

En Andalucía viven 380.700 personas con discapacidad en edad laboral, aunque solo una de cada cinco tiene un empleo.

UGT-A puso de relieve que «las personas con discapacidad necesitan algo tan sencillo y profundo como la igualdad de oportunidades en cada etapa de su vida, por lo que hay que alzar la voz porque en Andalucía esa igualdad aún no está garantizada».

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales de CCOO de Andalucía, Inmaculada Sánchez, criticó al Gobierno de Andalucía por «no estar apostando por las Políticas Activas de Empleo, donde el presupuesto para 2026 reduce en 49,3 millones de euros la oportunidad de mejorar la empleabilidad de estas personas».

Desde el Comité de Entidades que representa al mundo de la discapacidad en la región, CERMI Andalucía, su presidenta, Marta Castillo, lamentó los altos niveles de desempleo que sufre el colectivo de personas con discapacidad pese a los avances en los último años, que siguen siendo insuficientes.

Marta Castillo puso de relieve que «el acceso a un empleo para las personas con discapacidad es clave para la inclusión, ya que es necesario para que puedan tener una vida independiente y autónoma y el mercado laboral actual sigue siendo un obstáculo para ello, tener esa oportunidad laboral es fundamental y eso es una responsabilidad de todos, administraciones, sociedad y especialmente de los empresarios».