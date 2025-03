Los sindicatos de Justicia suspenden la negociación para implantar tribunales de instancia en Andalucía

La representación sindical de la Administración de Justicia de Andalucía, integrada por CSIF, STAJ, SPJ-USO, UGT y CCOO, ha informado este miércoles que ha ... suspendido la negociación sobre la implantación de los nuevos tribunales de instancia en Andalucía. «No se dan las condiciones para seguir negociando», indican, explicando que la Junta pretende llevarla a cabo «sin incremento alguno».

Según han denunciado en un comunicado conjunto, la Consejería de Justicia ha dado negociada las más de 70 relaciones de puestos de trabajo (RPT) de los nuevos órganos jurídicos de instancia incluidos en la primera fase de implantación sin subida salarial, al contrario que en el resto de ámbitos, y sin una valoración real de los RPT.

En este sentido, los sindicatos exponen que la Junta pretende imponer «a coste cero la mayor modificación de condiciones de trabajo que jamás haya padecido el personal de la Administración de Justicia». También critican el «trato injusto y desleal al colectivo de funcionarios» de Andalucía, pese a ser el que «soporta más carga de trabajo en todo el territorio nacional junto con el de la comunidad de Canarias».

Los cinco sindicatos de Justicia de Andalucía, además de suspender las negociaciones al entender que no se estaban dando unas condiciones propicias, han advertido de que no se sentarán en la mesa de negociación «mientras no contemos con una propuesta retributiva justa».