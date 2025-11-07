Sindicatos ratifican el acuerdo para mejorar las condiciones de 65.000 trabajadores de la Junta

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF ratificaron hoy en la Mesa general de negociación el preacuerdo que mejora las condiciones laborales y salariales de más ... de 65.000 trabajadores de la administración de la Junta de Andalucía y la Justicia para los próximos cinco años.

El acuerdo contempla una partida adicional de más de 250 millones de euros para los presupuestos andaluces co la que se actualizarán las retribuciones para el personal funcionario y laboral de la administración general de la Junta, Justicia y otros entes instrumentales, abriendo la negociación para actualizar las remuneraciones del resto de personal.

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, consideró este acuerdo de «histórico» y agradeció a los sindicatos por su implicación en la negociación de forma «discreta y leal» y que ha llevado muchos meses para lograr un preacuerdo que también contribuirá a impulsar la «modernización de la administración pública y una mejora der servicio a los ciudadanos», resaltó.

El acuerdo incluye la evaluación del desempeño y la carrera profesional mediante la implantación de criterio basados en los principios de objetividad, participación, transparencia y mejora contínua. En el ámbito de Justicia se incrementa el complemento de productividad en casi 22 millones de euros que se aplicarán en 2026, 2027 y 2028.

Además, se recoge una dotación de 45 millones para la adecuación, actualización y modernización de los convenios colectivos del personal que presta servicios en el Sector Público Instrumental con el objetivo de «crear un escenario homogéneo de condiciones laborales y retributivas, así como la recuperación tras los recortes mediante la incorporación al convenio colectivo de complementos salariales funcionales».

Asimismo, se establece una partida de más de 14 millones para avanzar en la recuperación del derecho a la acción social, suspendida en plena crisis en año 2012.A ello se añaden fondos adicionales para la negociación del desbloqueo de pluses y festivos y clasificación para la negociación del próximo convenio colectivo de la Administración de la Junta.

El sindicato CCOO elogió el acuerdo y recordó que ha sido fruto de «infinidad de negociaciones, denuncias y movilizaciones para llegar a su firma y mejorar las retribuciones del personal, acercándonos más a la media estatal».

Según este sindicato, ahora toca que termine de ratificarse el acuerdo, su aprobación en Consejo de Gobierno y su traslación en cada uno de los presupuestos, para lo que eestará vigilante para garantizar el cumplimiento y su desarrollo y su traslado a la negociación en las distintas mesas de negociación, en especial la del sector público instrumental.