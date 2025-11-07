Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Funcionarios en una de las oficinas de la Junta de Andalucía. E.P.

Sindicatos ratifican el acuerdo para mejorar las condiciones de 65.000 trabajadores de la Junta

  ·

Se contempla un partida adicional de más de 250 millones en los presupuestos para actualizar las retribuciones del personal funcionario

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:55

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF ratificaron hoy en la Mesa general de negociación el preacuerdo que mejora las condiciones laborales y salariales de más ... de 65.000 trabajadores de la administración de la Junta de Andalucía y la Justicia para los próximos cinco años.

Te puede interesar

