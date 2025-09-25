Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EFE / JOSÉ MANUEL VIDAL

Silencio por Gaza

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Diputados de los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía guardaron ayer un minuto de silencio antes del Pleno que se celebra en horario ... de tarde en la Cámara andaluza por el «genocidio» israelí en Gaza. Los diputados secundaron una declaración conjunta de rechazo a «lo que está ocurriendo en Gaza» que no ha sido declaración institucional porque no ha contado con los apoyos de los otros dos grupos parlamentarios andaluces -PP-A y Vox-, según han apuntado fuentes socialistas. La declaración que han pactado estos grupos sostiene que «lo que está ocurriendo en Gaza no es una guerra», sino «una aniquilación, un genocidio, lento, sistemático, despiadado», y tampoco es «un conflicto entre iguales, ya que «una de las partes controla el agua, la electricidad, los alimentos, los cielos y los pasos fronterizos».

