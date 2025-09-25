Silencio por Gaza

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Diputados de los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía guardaron ayer un minuto de silencio antes del Pleno que se celebra en horario ... de tarde en la Cámara andaluza por el «genocidio» israelí en Gaza. Los diputados secundaron una declaración conjunta de rechazo a «lo que está ocurriendo en Gaza» que no ha sido declaración institucional porque no ha contado con los apoyos de los otros dos grupos parlamentarios andaluces -PP-A y Vox-, según han apuntado fuentes socialistas. La declaración que han pactado estos grupos sostiene que «lo que está ocurriendo en Gaza no es una guerra», sino «una aniquilación, un genocidio, lento, sistemático, despiadado», y tampoco es «un conflicto entre iguales, ya que «una de las partes controla el agua, la electricidad, los alimentos, los cielos y los pasos fronterizos».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión