Segunda salida de un alto cargo en la Consejería Sábado, 18 mayo 2019, 00:03

La salida de la responsable de universidades no ha sido la única marcha en el equipo que dirige Rogelio Velasco al frente de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Recientemente se producía también el cese de Isabel Álvarez como directora general de Fondos Europeos, un departamento clave para el Gobierno andaluz para la financiación de proyectos, programas e inversiones clave para el desarrollo económico y el empleo en la región. La ex responsable de gestionar los recursos procedentes de la UE fue cesada porque «no trabajaba adecuadamente», según el consejero, que aclaró que «las dos salidas en el seno de la Consejería son completamente independientes y diferentes y que no tienen nada que ver una renuncia con un cese y su coincidencia ha sido pura casualidad».

El departamento de Rogelio Velasco se encuentra ahora en la búsqueda activa para cubrir las vacantes en su equipo directivo, especialmente el puesto de gestión de los fondos europeos fundamental para la acción del ejecutivo autonómico, aunque el consejero lanzó un mensaje de calma porque avanzó que en los próximos días tendremos noticias sobre la elección de la persona que pondrá al mando de estos fondos.