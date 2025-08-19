Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El SAS llama a donar sangre para aumentar la reserva de los hospitales andaluces, que tienen para «menos de cuatro días»

Fuentes de Salud apuntan que tras el puente de agosto «se produce una bajada de los stocks»

Martes, 19 de agosto 2025, 12:30

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha reiterado su llamamiento a la ... donación de sangre ya que las reservas en los hospitales andaluces están «a menos de cuatro días, cuando lo ideal es a siete». «Están al 50%» de su capacidad, alertan desde el SAS.

